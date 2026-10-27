Isparta’da bal kabağı hasadı sürüyor: Üretim 2 bin 96 ton

Isparta’da sonbaharla birlikte bal kabağı hasadı devam ediyor. TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre kent genelinde 527 dekar alanda 2 bin 96 ton bal kabağı üretildi. Tarlalarda toplanan ürünler, tüketicilerin sofralarına ulaşmak üzere hazırlanıyor.

Isparta’da bal kabağı tarlalarında hasat mesaisi

Isparta’da tarımsal üretimin önemli ürünleri arasında yer alan bal kabağında hasat dönemi devam ediyor. Üreticilerin sezon boyunca emek vererek yetiştirdiği kabaklar, sonbaharın gelmesiyle birlikte tarlalardan toplanıyor.

Hasat edilen ürünler, satış ve tüketim için hazırlanırken üreticiler de sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Bal kabağı, mutfaklarda farklı yemeklerde ve tatlılarda kullanılmasıyla özellikle sonbahar aylarında tüketicilerin tercih ettiği ürünler arasında bulunuyor.

527 dekar alanda 2 bin 96 ton üretim

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün paylaştığı TÜİK 2025 yılı verilerine göre, kent genelinde 527 dekar alanda bal kabağı yetiştirildi. Aynı yıl toplam üretim miktarı 2 bin 96 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu rakamlar, bal kabağının Isparta’daki bitkisel üretim faaliyetleri içerisinde yer aldığını gösteriyor. Üretimin devamlılığı açısından yetiştiricilerin emeği, uygun üretim koşulları ve hasat sürecinin verimli yürütülmesi önem taşıyor.

Büyükgökçeli’de de bal kabağı üretimi yapılıyor

Isparta’da bal kabağı yetiştiriciliğine ilişkin önceki yıllarda da üretici ziyaretleri gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 6 Kasım 2025 tarihli açıklamasında, Büyükgökçeli’de bal kabağı yetiştiren bir üreticinin yaklaşık 400 dekarlık üretim alanı bulunduğu ve o sezon için 700 ton rekolte beklendiği bildirilmişti.

Ziyarette üretim koşulları, verim durumu ve sezon beklentileri değerlendirilirken üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele, bitki besleme ve verimliliğin artırılması konularında teknik bilgiler de aktarıldı.

Üreticilere bereketli hasat temennisi

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bal kabağı hasadı dolayısıyla üreticilere bereketli bir hasat dönemi ve bol kazanç diledi.

Sonbahar boyunca devam eden hasat çalışmalarıyla tarlalarda yetiştirilen bal kabakları tüketicilere ulaştırılmaya hazırlanıyor. Üreticilerin emeğiyle gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler, Isparta’nın kırsal ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.