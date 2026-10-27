Isparta’da bal kabağı hasadı sürüyor: Üretim 2 bin 96 ton

Isparta’da bal kabağı hasadı devam ediyor. TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre kentte 527 dekar alanda 2 bin 96 ton bal kabağı üretildi.

Isparta’da bal kabağı hasadı sürüyor: Üretim 2 bin 96 ton
ISPARTA
92 Okunma
0

Isparta’da bal kabağı hasadı sürüyor: Üretim 2 bin 96 ton

Isparta’da sonbaharla birlikte bal kabağı hasadı devam ediyor. TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre kent genelinde 527 dekar alanda 2 bin 96 ton bal kabağı üretildi. Tarlalarda toplanan ürünler, tüketicilerin sofralarına ulaşmak üzere hazırlanıyor.

Isparta’da bal kabağı tarlalarında hasat mesaisi

Isparta’da tarımsal üretimin önemli ürünleri arasında yer alan bal kabağında hasat dönemi devam ediyor. Üreticilerin sezon boyunca emek vererek yetiştirdiği kabaklar, sonbaharın gelmesiyle birlikte tarlalardan toplanıyor.

Hasat edilen ürünler, satış ve tüketim için hazırlanırken üreticiler de sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Bal kabağı, mutfaklarda farklı yemeklerde ve tatlılarda kullanılmasıyla özellikle sonbahar aylarında tüketicilerin tercih ettiği ürünler arasında bulunuyor.

527 dekar alanda 2 bin 96 ton üretim

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün paylaştığı TÜİK 2025 yılı verilerine göre, kent genelinde 527 dekar alanda bal kabağı yetiştirildi. Aynı yıl toplam üretim miktarı 2 bin 96 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu rakamlar, bal kabağının Isparta’daki bitkisel üretim faaliyetleri içerisinde yer aldığını gösteriyor. Üretimin devamlılığı açısından yetiştiricilerin emeği, uygun üretim koşulları ve hasat sürecinin verimli yürütülmesi önem taşıyor.

Büyükgökçeli’de de bal kabağı üretimi yapılıyor

Isparta’da bal kabağı yetiştiriciliğine ilişkin önceki yıllarda da üretici ziyaretleri gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 6 Kasım 2025 tarihli açıklamasında, Büyükgökçeli’de bal kabağı yetiştiren bir üreticinin yaklaşık 400 dekarlık üretim alanı bulunduğu ve o sezon için 700 ton rekolte beklendiği bildirilmişti.

Ziyarette üretim koşulları, verim durumu ve sezon beklentileri değerlendirilirken üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele, bitki besleme ve verimliliğin artırılması konularında teknik bilgiler de aktarıldı.

Üreticilere bereketli hasat temennisi

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bal kabağı hasadı dolayısıyla üreticilere bereketli bir hasat dönemi ve bol kazanç diledi.

Sonbahar boyunca devam eden hasat çalışmalarıyla tarlalarda yetiştirilen bal kabakları tüketicilere ulaştırılmaya hazırlanıyor. Üreticilerin emeğiyle gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler, Isparta’nın kırsal ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.

Isparta haberIsparta bal kabağıbal kabağı hasadıIsparta tarım haberleriIsparta bal kabağı üretimiBüyükgökçeli bal kabağıTÜİK 2025 tarım verileriIsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da av sezonu başlamadan tavşan avladılar: 3 kişiye işlem
Isparta’da bal kabağı hasadı sürüyor: Üretim 2 bin 96 ton
Gelendost’ta elma alımına ara verildi: Üreticiler endişeli
Isparta’da benzin ve motorine zam beklentisi: İşte fiyatlar
Isparta’nın Asırlık Mirası Yenice Mahallesi’nde Kestane Hasadı Başladı!
Isparta’da 1,54 promil alkollü bisiklet sürücüsüne 25 bin TL ceza
Isparta’da gece yarısı kaza! Otomobil refüje çıktı
Isparta’da üç araç çarpıştı: Otomobilin gövdesi akordeon gibi büzüştü
Isparta-Antalya Dereboğazı yolunda gerilim hattı yola düştü!
Isparta’da parkta bıçaklı saldırı! 1 kişi yaralandı
Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal: "Bu Memlekete Altın Harflerle İmza Atmaya Geldik"
Isparta'da Su Altyapısında Dev Yatırımlar Hız Kesmeden Sürüyor
Altın Piyasasında "Fed" Depremi: Gram Altın 6.388 TL'ye Geriledi!
Isparta’da Cumhuriyet Caddesi değişiyor: Refüj kaldırılıyor
Isparta’nın Atlantis’i Darıbükü’nde taş evler için yıkım talebi
Isparta’da 29 Ekim programı belli oldu: Ebru Yaşar sahne alacak
Vali Erin'den Önemli Açıklama: Isparta'da Yıllardır Beklenen Müjde Geldi
Uluborlu'da Sağlık Yatırımları Hız Kesmiyor!
Isparta'da Tarihi Dokunuş: 135 Bin İlmekle Türk Bayrağı Dokunuyor
Eğirdir Yamaç Paraşütünde Dünyanın Cazibe Merkezi Olacak
Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Isparta Sav’da 5,1 milyon TL’lik taşınmaz ihaleye çıktı
Havacılık sektöründen Isparta’ya yatırım! Yeni adres Atabey OSB
Avrupa şampiyonu Fatma Gül Çevik Isparta’da coşkuyla karşılandı
Isparta’da girişimcilere KOSGEB desteği! 2 milyon 250 bin TL’ye kadar fırsat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta Onur Yağmur Olukları | Çatı ve Oluk Sistemleri
Isparta Onur Yağmur Olukları | Çatı ve Oluk Sistemleri
Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Vali Erin'den Önemli Açıklama: Isparta'da Yıllardır Beklenen Müjde Geldi
Vali Erin'den Önemli Açıklama: Isparta'da Yıllardır Beklenen Müjde Geldi
Isparta’da otomobil takla attı: Yaralılar var
Isparta’da otomobil takla attı: Yaralılar var