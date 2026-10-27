Isparta’da av sezonu başlamadan tavşan avladılar: 3 kişiye işlem

Isparta’nın Keçiborlu ilçesi Kozluca köyünde, av sezonu başlamadan tavşan avladığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Isparta’da av sezonu başlamadan tavşan avladılar: 3 kişiye işlem
ISPARTA
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Isparta’da av sezonu başlamadan tavşan avladılar: 3 kişiye işlem

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyünde, tavşan av sezonu başlamadan avlandıkları belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı. Milli Parklar ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, avcılık kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kozluca’da denetimlere takıldılar

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyünde gerçekleştirilen denetimlerde, av sezonu başlamadan tavşan avladığı belirlenen 3 kişi tespit edildi.

Milli Parklar ekiplerince yapılan kontrollerin ardından şahıslar hakkında yasal işlem uygulandığı bildirildi. Olay, avcılık faaliyetlerinde belirlenen sezon tarihlerine ve yürürlükteki kurallara uyulmasının önemini yeniden gündeme taşıdı.

Avcılara sezon tarihleri uyarısı

Kozluca Köyü Avcılar Derneği Başkanı Etem Doğan, av sezonunun açılmasına kısa süre kaldığını belirterek avcılara kurallara uyma çağrısında bulundu.

Avcıların belirlenen sezon tarihlerini takip etmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, kurallara riayet edilmesinin olası mağduriyetlerin önüne geçeceğini ifade etti.

Kurallara uymayanlar yaptırımlarla karşılaşabilir

Avcılık faaliyetleri, belirlenen sezonlar ve mevzuat çerçevesinde yürütülüyor. Avlanma tarihleri, türlere ilişkin kurallar ve diğer kısıtlamalar, yaban hayatının korunması açısından önem taşıyor.

Yetkili ekiplerin denetimleriyle avcılık kurallarına aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi amaçlanırken, avcıların da güncel düzenlemeleri takip ederek hareket etmesi gerekiyor.

Kozluca’da yaşanan olayın ardından avcılara sezon tarihlerini dikkate almaları ve yürürlükteki kurallara uygun davranmaları yönünde çağrı yapıldı.

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