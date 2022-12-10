TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Isparta 32 Spor’un yönetim kurulu üyeleri, teknik heyeti ve futbolcuları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Rahatsızlığından dolayı Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak’ın katılamadığı ziyarette kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular Isparta 32 Spor’a verdiği destekler için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehre ve kulübe kattığı değerlerin farkında olduklarını ifade ederek, teşekkür ziyareti için geldiklerini söyledi. Yılmaz, “Belediyelerin kulüplere katkılarının sınırlı olduğunu biliriz. Daha önceki dönemlerde çalıştığım kulüplerde buna dikkat ederlerdi. Ama burada sizin sayenizde çok ciddi bir katkı var. Kulüpte işlerin bu kadar düzenli yürümesinin temeli sizinle başlıyor. Yöneticilerimize, başkanlarımıza desteğinizi görüyoruz. Size bir teşekkür ziyaretinde bulunmak istedik. Duygularımız takım ve şehirle birlikte aynı paralellikte devam ediyor şuanda. O duygu birlikteliğini sağladık. Sizinle birlikte aile olmaya geldik” dedi.