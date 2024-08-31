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Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu Gece Boyunca Devam Etti

Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu Gece Boyunca Devam Etti
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Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu Gece Boyunca Devam Etti

Türk ordusunun zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yıl dönümü, Isparta’da düzenlenen coşkulu kutlamalarla anıldı. Gündüz gerçekleştirilen törenlerin ardından, kutlamalar akşam düzenlenen Zafer Bayramı Resepsiyonu ve fener alayı ile devam etti.

IYAŞ Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Zafer Bayramı Resepsiyonu, Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde yapıldı. Resepsiyonda, Vali Baruş ve diğer protokol üyeleri, konukları karşılayarak bayramlarını kutladı. Katılımcılar arasında Isparta Milletvekilleri Yalım Halıcı ve Hasan Basri Sönmez, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, askeri, mülki ve adli erkân, gaziler, şehit yakınları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı.

Resepsiyonun ardından coşku, fener alayı ile sürdü. Isparta Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri, Isparta Belediyesi Bandosu eşliğinde yüzlerce vatandaşla birlikte fener yürüyüşüne katıldılar. Yürüyüş, Isparta Belediyesi önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Ellerde Türk bayraklarıyla yapılan bu görkemli yürüyüş, Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini bir kez daha vurguladı.

Zafer Bayramı kutlamaları, Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Fahriye Koru konseri ile doruğa ulaştı. Konser boyunca vatandaşlar, coşkulu bir şekilde şarkı ve türkülere eşlik ederek milli bayramın coşkusunu doyasıya yaşadılar. Zafer Bayramı, Isparta’da gece boyu süren etkinliklerle kutlandı, milli birlik ve beraberlik ruhu en üst seviyede hissedildi.

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