Isparta’nın Atlantis’i Darıbükü’nde taş evler için yıkım talebi

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde Kasımlar Barajı’nın suları altında kalan Darıbükü Köyü, su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Yıllarca suların sakladığı taş evler, eski sokaklar ve köyün izleri ziyaretçilerin ilgisini çekerken, bu kez yıkım ihtimaliyle gündemde. Köy muhtarı İbrahim Bozkurt, tehlike oluşturduğunu belirttiği yapıların yıkılması için Kaymakamlığa dilekçe verdi.

Sular çekildi, geçmiş yeniden ortaya çıktı

Bir zamanlar insanların yaşadığı, çocukların sokaklarında oynadığı, komşulukların ve günlük hayatın sürdüğü bir köy… Ardından yükselen baraj suları ve sessizliğe gömülen bir yerleşim. Yıllar sonra sular çekildiğinde ise geçmiş, taş duvarları ve çatlak yapılarıyla yeniden görünür oldu.

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Darıbükü Köyü’nün hikâyesi, şimdi yeni bir dönemece girdi.

Kasımlar Barajı’nın su tutmasıyla 2016 yılında sular altında kalan eski yerleşim alanı, baraj gölündeki seviyenin düşmesiyle yeniden ortaya çıktı. Taş evler, cami ve okul kalıntıları, elektrik nakil hatları ve eski sokaklar, suyun çekildiği alanlarda geçmişten kalan izleri gözler önüne serdi. <Cite refs={["turn894866search4","turn894866search1"]}/>

Isparta’nın Atlantis’i bu kez neden gündemde?

Dünyanın farklı yerlerinde su altında kalan eski yerleşimler, sular çekildiğinde yeniden görünür hâle gelmeleriyle ilgi uyandırıyor. Darıbükü de bu sıra dışı görüntüsü nedeniyle Isparta’nın Atlantis’i olarak anılabilecek bir manzara sunuyor.

Ancak Darıbükü’nün hikâyesinde dikkat çeken bir ironi var: Sular çekildikçe köyün geçmişi görünür oluyor, fakat ortaya çıkan yapılar artık eski günlerdeki gibi güvenli değil.

Doğaseverler, fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapanlar, yıllarca su altında kalan taş evleri görmek için bölgeye geliyor. Dron görüntülerinde suyun ortasında kalan yapılar, kıyıya uzanan eski yerleşim izleri ve yarı suya gömülmüş çatılar dikkat çekiyor.

Ne var ki bu görüntülerin ardında yalnızca etkileyici bir manzara değil, aynı zamanda güvenlik endişesi de bulunuyor.

Ziyaretçiler için tehlike oluşturuyor

Darıbükü Köyü Muhtarı İbrahim Bozkurt, suların çekilmesiyle ortaya çıkan evlerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini, ancak yapıların zamanla tehlike oluşturmaya başladığını belirtti.

Bozkurt, bazı ziyaretçilerin evlere fazla yaklaştığını, hatta yapıların içine kadar girdiğini ifade ederek, taş evlerin kendi kendine yıkılmasından endişe ettiklerini söyledi.

Olası bir kazanın yaşanmaması için harekete geçtiklerini belirten Bozkurt, eski evlerin yıkılması talebiyle Sütçüler Kaymakamlığına dilekçe verdiğini açıkladı.

Muhtarın başvurusu, yıllardır su altında kalan köyün geleceğini yeniden gündeme taşıdı.

Bir köyün hatıraları da suların altında kalacak

Darıbükü’nde tartışılan konu yalnızca eski yapıların yıkılması değil. Aynı zamanda bir yerleşimin geçmişinden geriye kalan izlerin nasıl korunacağı sorusu da önem taşıyor.

Taş evler, eski sokaklar ve köyün diğer kalıntıları, burada yaşanmış hayatın sessiz tanıkları gibi duruyor. Sular çekildiğinde ortaya çıkan bu görüntüler, eski yerleşimi hiç görmemiş ziyaretçilere bile geçmişe açılan bir pencere sunuyor.

Öte yandan, güvenlik riski taşıyan yapıların ziyaretçiler için tehlike oluşturması da göz ardı edilemiyor. Bu nedenle Darıbükü’nün geleceği, güvenlik ihtiyacı ile geçmişin izlerinin korunması arasındaki hassas dengede şekillenecek.

Darıbükü’nün geleceği merak ediliyor

Şimdilik bilinen, köy muhtarının taş evlerin yıkılması için Sütçüler Kaymakamlığına başvurduğu. Yapıların ne zaman ve hangi kapsamda yıkılacağına ilişkin kesinleşmiş bir uygulama takvimi ise mevcut bilgilerde yer almıyor.

Isparta’nın sular altından yeniden görünen köyü Darıbükü, bir zamanlar insanların yaşadığı sokaklarıyla bugün ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Ancak gerekli önlemler alınmazsa, suyun geri çekilmesiyle ortaya çıkan bu görüntüler zamanla ortadan kalkabilir.

Darıbükü’nün hikâyesi, suların sakladığı bir köyün yeniden görünmesinden ibaret değil. Şimdi asıl soru şu: Geçmişin bu sessiz tanıkları, tehlike oluşturmadan korunabilecek mi, yoksa Isparta’nın Atlantis’i bir kez daha gözden mi kaybolacak?



