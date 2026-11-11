Isparta’da taksi durağında patlama! Bir kişi ağır yaralandı

Isparta’da taksi durağında patlama! Bir kişi ağır yaralandı
ISPARTA
G.Tarihi: 11.11.2026 12:34
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Isparta’da taksi durağında patlama! Bir kişi ağır yaralandı

Isparta’nın Halkkent Mahallesi’nde bulunan Halıkent Taksi Durağı’nda sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Pelet sobasından kaynaklandığı değerlendirilen olayda bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta’da sabah saatlerinde yaşanan patlama paniğe neden oldu. Halkkent Mahallesi’nde bulunan Halıkent Taksi Durağı’nda meydana gelen olayda, durakta bulunan bir vatandaş ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, taksi durağında bulunan pelet sobasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle durakta hasar oluşurken, bir kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı. Pelet sobasında meydana gelen patlamanın hangi nedenle yaşandığının yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Taksi duraklarının güvenliği yeniden gündemde

Yaşanan olay, kentteki taksi duraklarının fiziki koşullarını ve güvenlik standartlarını da yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle kış aylarında günün büyük bölümünü duraklarda geçiren taksi esnafının ısınma ihtiyacını karşılamak için kullandığı soba ve ısıtma sistemlerinin güvenliği önem taşıyor.

Taksi duraklarının yangın ve patlama risklerine karşı gerekli güvenlik önlemlerine sahip olması, ısıtma sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi ve çalışma alanlarının daha sağlıklı koşullara kavuşturulması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

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