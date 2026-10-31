Doğal gazda yeni dönem: Isparta, Burdur ve Antalya'nın doğal gaz limitleri belli oldu

Doğal gazda yeni dönem! 2,8 milyon aboneyi etkileyecek

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor

Isparta, Burdur ve Antalya'nın doğal gaz limitleri belli oldu

Isparta: 221,62 metreküp

221,62 metreküp Burdur: 228,10 metreküp

228,10 metreküp Antalya: 41,86 metreküp

Kasım ayında diğer illerin tüketim limitleri

Adana: 36,02 metreküp

36,02 metreküp İzmir: 67,97 metreküp

67,97 metreküp İstanbul: 136,01 metreküp

136,01 metreküp Ankara: 283,78 metreküp

283,78 metreküp Erzurum: 507,05 metreküp

507,05 metreküp Ardahan: 520,45 metreküp

Limiti aşanların faturası artabilir

Doğal gazın metreküp fiyatı ne kadar?

Kademe 1: 17,79 TL

17,79 TL Kademe 2: 26,73 TL

Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz tüketimi artarken, kademeli tarife uygulaması yeniden gündeme geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konut abonelerini ilgilendiren uygulama kapsamında kasım ve aralık ayları için illere göre tüketim limitlerini güncelledi.İklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak belirlenen sınırlar, illere göre farklılık gösteriyor. Kış aylarının daha soğuk geçtiği bölgelerde daha yüksek tüketim limitleri uygulanırken, daha ılıman bölgelerde sınırlar düşük kalabiliyor.Türkiye genelinde yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre yaklaşık 2,8 milyon abonenin kademeli tarife düzenlemesinden etkilenmesi beklenirken, yaklaşık 19 milyon abonenin destekli tarifeden yararlanmaya devam edeceği belirtiliyor.Güncellenen tüketim sınırları, Batı Akdeniz'de yaşayan doğal gaz abonelerini de yakından ilgilendiriyor. Kasım ayı için açıklanan yeni listede Isparta, Burdur ve Antalya'nın limitleri şöyle sıralanıyor:Üç il arasındaki limit farkı dikkat çekiyor. Antalya'nın daha ılıman iklim koşulları nedeniyle tüketim sınırı düşük belirlenirken, Isparta ve Burdur için daha yüksek limitler öngörülüyor.Abonelerin kendi illeri için geçerli olan sınırı ve faturalarında hangi kademeden ücretlendirildiklerini kontrol etmeleri önem taşıyor.BOTAŞ'ın güncel tablosunda yer alan bazı illerin kasım ayı doğal gaz tüketim sınırları da şöyle:Limitler, illerin iklim özellikleri ve geçmiş dönem tüketim verileri doğrultusunda farklılık gösteriyor.Yeni sistemde en çok dikkat edilmesi gereken konu, tüketim sınırı aşıldığında uygulanacak fiyatlandırma yöntemi.Paylaşılan bilgilere göre belirlenen aylık sınırın aşılması durumunda yalnızca limit üzerindeki tüketim değil, ilgili ay boyunca kullanılan doğal gazın tamamı daha yüksek kademeden hesaplanabilecek.Örneğin, kasım ayı tüketim sınırı 136,01 metreküp olan İstanbul'da bir abonenin 140 metreküp doğal gaz kullandığını düşünelim. Sınır aşılırsa yalnızca 3,99 metreküplük fazla tüketim değil, toplam 140 metreküplük kullanım üst kademe tarifesine tabi tutulabilecek.Bu nedenle tüketim sınırının az miktarda aşılması bile faturada önemli bir fark oluşturabilir.Paylaşılan tarife bilgilerine göre kademeli sistemde iki farklı fiyat uygulanıyor. Kademe 1 için metreküp fiyatı 10,62 TL, Kademe 2 için ise 18 TL olarak belirtiliyor.Vergiler ve sistem kullanım bedeli eklendiğinde metreküp başına tutarların şu şekilde oluştuğu aktarılıyor:Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz destekli tarifede metreküp fiyatının 5,31 TL olduğu belirtiliyor.Bu tutarların yayımlanmadan önce yürürlükteki resmî fiyat tarifesiyle karşılaştırılması gerekiyor. Abonelerin ödeyeceği kesin tutar, uygulan