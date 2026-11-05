Isparta Çünür’de iki otomobil çarpıştı

Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta’da trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Çünür Mahallesi 274. Cadde üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın meydana geliş nedeni araştırılıyor.