Yalvaç’ta apartman dairesinde yangın! Salon küle döndü

Isparta Yalvaç Bağlar Mahallesi’nde apartman dairesinde çıkan yangında salon kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevleri 3 tankerle söndürdü.

Yalvaç’ta apartman dairesinde yangın! Salon küle döndü
ISPARTA
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Yalvaç’ta apartman dairesinde yangın! Salon küle döndü

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İkinci kattaki dairenin salonu tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Bağlar Mahallesi Leylak Sokak’ta, Toplu Konut Yolu üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.D.’ye ait dairenin salon bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

3 itfaiye tankeriyle müdahale edildi

Olay yerine üç itfaiye tankeriyle ulaşan ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti. Yoğun çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürülürken, alevlerin dairenin diğer bölümlerine ve çevredeki dairelere sıçraması önlendi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli oldu. Ancak dairenin salon bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Evin diğer bölümlerinin de yoğun dumandan etkilendiği öğrenildi.

Robot süpürge ihtimali araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde yangının elektrikli robot süpürgeden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin nedenin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

Yalvaç’ta paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde daha büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü.

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