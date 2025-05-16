Isparta Çevrelerinde Kuvvetli Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Mayıs 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre, rüzgar hızının 40-60 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80 km/saat hıza ulaşabileceği belirtildi.

Olası Riskler:

Çatı uçması

Ağaç ve direk devrilmeleri

Ulaşımda aksamalar

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Meteoroloji, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Daha Fazla Bilgi İçin:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü

Tel: 0 242 330 30 75

Faks: 0 242 248 92 74