Gülüm Mobilya'dan GES Hamlesi: TKDK Desteği ile Isparta’da Yenilenebilir Enerji Yatırımı!

Isparta’nın sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir yatırım hayata geçiyor. Gülüm Mobilya İmalat Turizm İnşaat Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğü'nün sağladığı destekle kuruluyor.

%70 Hibe Desteği ile Temiz Enerji Üretimi

TKDK’nın sağladığı 1.478.000 TL’lik hibe desteği ile hayata geçirilen bu çevreci proje, enerji ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamayı amaçlıyor. Yüksek hibe oranı (%70) ile desteklenen GES projesi sayesinde, doğaya zarar vermeden elektrik üretimi sağlanacak.

Doğaya Katkı, Ekonomiye Destek

Eğirdir Yolu üzerinde yer alan TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü, kırsalda üretimi güçlendiren ve çevreye duyarlı yatırımları desteklemeye devam ediyor. TKDK yetkilileri, yenilenebilir enerjiye yapılan bu tür yatırımların hem ekonomik kalkınmaya hem de çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkı sunduğunu belirtiyor.

TKDK’nın sağladığı destekle büyüyen yatırımlar, bölge ekonomisine güç katarken, aynı zamanda çevreye dost enerji üretimini teşvik ediyor. Isparta’da temiz enerji hedefi doğrultusunda atılan bu adım, hem yerel kalkınmaya hem de doğanın korunmasına önemli bir katkı sağlayacak.