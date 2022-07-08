Emre Mahallesi Spor Kompleksinde çalışmalar son aşamada

Isparta Belediyesi’nin Gökçay mesirelik alanına çıkan yol üzerinde inşa ettiği Emre Mahallesi Spor Kompleksi’nde çalışmalar sona aşamaya geldi.Isparta Belediyesi, çocukların, gençlerin ve sporcuların daha rahat, modern imkanlarla spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehri spor ve sporcu merkezi yapmak için çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda bugüne kadar gece aydınlatmalarıyla 20 adet semt sahasını vatandaşların hizmetine sunan Isparta Belediyesinin Gökçay Mesirelik alan bölgesinde yaptığı Emre Mahallesi Spor Kompleksi inşaatında da sona geldi.Gökçay mesirelik alanına çıkan yol üzerinde çalışmaları sona gelen Emre Mahallesi Spor Kompleksi UEFA standartlarında 76 x 113 metre ebatlarında futbol sahası, 2’li tip giyinme odası ve 500 kişilik çelik tribün ile sosyal kullanım alanlarından oluşuyor. Futbol sahasının ve 500 kişilik çelik tribün ve 2’li tip giyinme odasının inşaatı tamamlanırken, peyzaj düzenleme çalışmaları da tamamlanmak üzere.