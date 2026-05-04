Keçiborlu Festivale Hazırlanıyor!

Isparta’nın gözde ilçelerinden Keçiborlu, yazın en renkli etkinliklerinden biri için geri sayıma geçti. Temmuz ayında düzenlenecek “Keçiborlu Gül ve Lavanta Festivali”, doğa ve müziği buluşturarak bölgeye hareket katmaya hazırlanıyor.

23-24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek festival, dört gün boyunca ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik kapsamında sevilen sanatçılar Zeynep Dizdar, İzel, Fettah Can ve Kutsi sahne alacak. Konserlerle Keçiborlu’da her akşam müzik dolu saatler yaşanacak.

“Renk, koku ve müzik dolu 4 gün” sloganıyla duyurulan festivalde yalnızca sahne performansları değil; gül bahçeleri ve lavanta tarlalarına düzenlenecek geziler de dikkat çekiyor. Katılımcılar doğayla iç içe vakit geçirirken, yöresel ürün stantlarında bölgenin değerlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Ancak bu renkli tablo, gözleri ister istemez Isparta merkezine çeviriyor. Şehrin kalbinde düzenlenen festivallerin son yıllarda daha sınırlı ve sönük geçmesi, vatandaşın beklentisini artırmış durumda. Keçiborlu’daki bu canlı organizasyon, “Isparta merkezde neden daha kapsamlı etkinlikler yok?” sorusunu da beraberinde getiriyor.

Öte yandan yerel üreticilerden gelen talepler de dikkat çekiyor. Özellikle yılda bir kez düzenlenen gül festivallerinde, üreticiler için belirlenen stant ücretlerinin yüksek olması nedeniyle bazı üreticilerin katılım sağlayamadığı ifade ediliyor. Bölgenin en önemli değeri olan gül üreticilerine daha fazla destek verilmesi, hatta bu özel etkinlikte stant ücretlerinin kaldırılması yönünde beklentiler artıyor.

Isparta’nın marka değeri olan gül ve lavantanın daha güçlü tanıtılması için, hem üreticiyi destekleyen hem de ziyaretçiye zengin deneyim sunan organizasyonların artırılması isteniyor. Keçiborlu’daki festival bu anlamda umut verirken, benzer adımların şehir merkezinde de atılması bekleniyor.