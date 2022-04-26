2022-2 İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI HABERİ

Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrencilere Sağladıkları Avantajlarla Ön Plana Çıkıyor

“Hepimizin Hedefi İstihdamı Artırmak”

Isparta’ da İşsizlik Oranı Türkiye Ortalamasının Altında

MESEM’lerde 2117 öğrenci Hem Çalışıyor Hem Eğitim Alıyor

MESEM Öğrencilerine Maaş Veriliyor

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen , kamu kurum ve kuruluş müdürleri, işveren ve meslek odaları temsilcileriyle işçi sendikaları temsilcileri katıldı. Toplantıda Isparta’nın istihdam durumu ve gündem maddeleri detaylı bir şekilde değerlendirilirken toplantının ana gündem maddesi ise Mesleki Eğitim Merkezleri oldu.Toplantının başlangıcında bazı açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu “Hepimizin hedefi istihdamı nasıl arttırabiliriz, ekonomiyi nasıl harekete geçirebiliriz, yeni yatırımların önünü nasıl açabiliriz, yeni projelerle; Gerek yatırımcıya gerekse istihdama katılacak olan vatandaşlarımıza nasıl destek olabiliriz? Hep bunları konuşuyoruz. Bu toplantımızın ana gündem maddelerinden biri de Mesleki Eğitim Merkezleri. Merkezler, özellikle eğitim-öğretim yaşını geçmiş olan ancak alanda çalışan veya iş arayan vatandaşlarımızın hem diploma sahibi olmasını, hem de bire bir uygulamanın içerisinde olmasına fırsat veren bir yapılanma. Buralarda eğitimine devam edip çalışan vatandaşlarımız için bazı destekler de var. Teşvik anlamında hem işverenleri hem de eğitim alacak olanlara çok önemli katkıları var” dedi.Toplantıda Isparta’nın istihdam verilerini paylaşan İŞ-KUR Isparta İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta’daki işsizlik oranın Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek “Yılın ilk 3 ayında 2030 kişilik açık iş ilanı aldık. Hali hazırda devam eden 329 kişilik açık iş ilanı var. Yılın 3 ayında 1811 kişi kurumumuz aracılığıyla işe yerleştirildi. Bunlardan 1319 kişi açtığımız iş ilanlarıyla yerleşirken 492 kişi ise açılan kurs ve programlardan sonra işe yerleşti” dedi.Toplantıda Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) hakkında bir sunum gerçekleştiren Merkez Müdürü Mehmet Erçelik Isparta genelinde 4’ü bağımsız 29’u Meslek Liseleri bünyesinde olmak üzere toplam 33 MESEM olduğunu belirterek il genelinde toplam 2117 öğrencinin merkezlerde öğrenim gördüğünü söyledi.Meslek liselerindekinden farklı olarak okul eğitimi MESEM’lerde haftada bir gün olarak veriliyor. Diğer günlerde ise işletmelerde mesleki eğitim yapılıyor. Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık 1.275 lira, üç yılın sonunda kalfa olanlar da 2.125 lira civarında ücret alıyor. Bu ücretlerin tamamı, devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanmakta. MESEM mezunlarının istihdam oranları da oldukça ise yüksek olup Türkiye ortalaması yaklaşık yüzde 88 civarında. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor. MESEM’ler zaman kısıtlaması olmadan 12 boyunca kayıt alabiliyor.