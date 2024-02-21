Isparta Belediyesi Projelerine 47.5 Milyon TL Destek Aldı

Isparta Belediyesi'nin devam eden Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, Amatör Sporcu Evi ve tamamlanan Fatih Spor Kampusu tefrişatı için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatından 47 milyon 500 bin liralık destek sağlandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vaat ettikleri projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi ile Amatör Sporcu Evi'nin bölgedeki önemine vurgu yaptı. Isparta Belediye Meclisi'nde kabul edilen hibe, bölgeye modern tesisler kazandırmayı hedefliyor. Başkan Başdeğirmen, Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nin bölgede nadir bulunan projelerden biri olduğunu ve tamamlandığında 150-160 milyon TL maliyeti olacağını belirtti. Ayrıca, Amatör Sporcu Evi'nin hızla tamamlanmak üzere olduğunu, 20 semt sahasına 10 yeni saha ekleyeceklerini ve Huzurevi yapımının 3. ihalesinin 8 Mart'ta gerçekleşeceğini açıkladı.**