BOZKIRIN TEZENESİ YİNE YÜREKLERİ YAKTITürkülerin yanık sesi, yokluk içinde geçen bir ömür olan Sanatçı Neşet Ertaş, Türkü ve Söyleşi Gecesinde Büyük Başarı Koleji Konferans Salonu'nda anıldı.Programa Akdeniz Bölgesi Ses Yarışması birincisi Muhammed Emin Güneş, sesiyle ve sazıyla renk kattı.Gecede Yazar Sinan Yağmur da vardı, sunumuyla geceye renk kattı, Neşet Ertaş'ın hayatını türküleri eşliğinde anlattı.Sohbet ve türkü gecesinde izleyenler bir kez daha mest oldu.Büyük Başarı Koleji Kurucusu İsmail Akçil, değerler eğitiminin çok önemli olduğunu vurguladı ve bu değerlere sahip çıkmak adına bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi plaket takdimleri ve Yazar Sinan Yağmur'un kitaplarını imzalaması ile sona erdi.