Vali Erin’den Isparta Tarımında Dönüşüm Vurgusu: "Yerimizde Sayarsak Fırsatları Yok Ederiz!"

"Mevcutla Yetinirsek Rekabet Şansımızı Kaybederiz"

"Biz tabii sektörler itibariyle sanayi şehri değiliz ancak bu durum katma değer yaratan, stratejik sanayi yatırımlarının yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Tarım üreticileri arasındaki rekabette rakiplerimiz her gün yeni teknolojiler uygulayarak maliyetleri düşürüyor ve verimliliği artırıyor. Biz yerimizde durduğumuzda veya mevcut üretim modellerini değiştirmeden yola devam etmek istediğimizde maalesef geride kalıyoruz. Mevcudu muhafaza ederek bir yere varma şansımızın olmadığını fark etmeliyiz. Üretim yöntemlerimizi, modellerimizi güncellemek ve yeni teknolojileri bu alana entegre etmek zorundayız."

Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor

"Tarımda Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir yerdeyiz. O halde ürettiğimiz tarımsal ürünlerin katma değeri yüksek sanayi ürünlerine dönüşmesini sağlayacak altyapıyı oluşturmalıyız. Tarım ve gıda üretimini tek bir alanda toplayacak, yatırımcıya avantajlar sağlayacak bir OSB’ye Isparta’da ihtiyaç var. Uygun alanı tespit edip adımlarımızı hemen atacağız. Tıpkı Atabey OSB’de olduğu gibi çok hızlı bir şekilde, kısa süre içerisinde inşallah burayı da tamamlamayı hedefliyoruz."

Öne Çıkan Detaylar

Toplantı: Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Toplantısı

Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Vurgulanan Vizyon: Tarımsal üretimde teknoloji kullanımı, yüksek katma değer ve verimlilik

Tarımsal üretimde teknoloji kullanımı, yüksek katma değer ve verimlilik Hedef Proje: Kentte ihtisaslaşmayı sağlayacak Tarım İhtisas OSB veya Gıda OSB kurulması

Kentte ihtisaslaşmayı sağlayacak Tarım İhtisas OSB veya Gıda OSB kurulması Eylem Planı: Uygun arazi tespiti yapılarak Atabey OSB modelinde olduğu gibi hızlı bir kurulum sürecinin yürütülmesi

Isparta’nın Türkiye ortalamasının üzerinde bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Vali Abdullah Erin, mevcut durumun korunmasıyla yetinilmesinin kenti küresel yarışta geride bırakacağını ifade etti.Dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Vali Erin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Tarımsal üretimin sanayiye dönüştürülerek katma değerinin artırılması gerektiğine değinen Vali Erin, Isparta'ya yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kazandırılması için düğmeye basılacağını açıkladı.Kentin ürettiği tarımsal ürünlerin işlenerek sanayi ürünü haline getirilmesinin şart olduğunu belirten Erin,veyaprojesini şu sözlerle aktardı: