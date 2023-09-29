CHP Isparta Merkez İlçe Başkanı ve Yöneticileri, Yangın Zararı Gören Aileye Destek Verdi

CHP Isparta Merkez İlçe Başkanı Av. Birtan Özgün Takmaz ve Merkez İlçe Yöneticileri, Kayı Köyü'nde dün akşamüstü meydana gelen yangında zarar gören Emine - Zeki Döner Çifti'nin evini ziyaret etti. Yangının etkilediği alanları incelediler.Yapılan tespitlere göre, yangında çok miktarda balya saman, toz pres saman, iki tane bıçkı motoru ve ufak tefek eşyalar tamamen zarar gördü. Ayrıca, küçükbaş hayvan ahırı da ciddi şekilde zarar görmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.Ziyaret sırasında Başkan Takmaz, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Zarar gören mallar ya onarılmaldır ya da yeniden yapılmalıdır" dedi. Başkan Takmaz, bu konuyu CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı ile CHP'li Belediye Meclis Üyelerine ileteceklerini belirtti. Ayrıca, ailenin zararının karşılanması konusunda ilgili kurumları göreve davet etti.Yangın felaketi sonrasında dayanışma ve yardımlaşmanın önemi bir kez daha vurgulanmış ve CHP Isparta Merkez İlçe Başkanı ve yöneticilerinin bu zor durumda olan aileye destek vermesi takdirle karşılanmıştır.