ISPARTA BELEDİYESİ VE MEMUR-SEN ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Isparta Belediyesi ile Memur-Sen arasında öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek projelerde işbirliği yapılmasını öngören protokol imzalandı. Memur-Sen Isparta İl Temsilcisi Selami Kılınç ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların başkanları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek desteklerini bildirdi. İmzalanan protokol kapsamında, öğrencilerin kitaplarla buluşması, okuma alışkanlığı kazanmaları, kültürel geziler ve öğrenci gelişimine katkı sağlayacak kurslar düzenlenecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Memur-Sen İl Temsilcisi Selami Kılınç arasında imzalanan protokol ile eğitim alanında ortak projeler yürütülmesi ve öğrencilere destek sağlanması hedefleniyor. Bu işbirliği ile özellikle okuma alışkanlığı, kültürel gelişim ve öğrenci başarısını artırma amacı güdülmektedir.Protokol imza töreninde konuşan Başkan Şükrü Başdeğirmen, "Eğitim, toplumun gelişimi ve ilerlemesi için hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle Memur-Sen ile işbirliği yaparak öğrencilerimize yönelik güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. İmzalanan protokolün, öğrencilerimizin eğitim ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.Memur-Sen İl Temsilcisi Selami Kılınç ise işbirliği protokolünün eğitim alanında önemli bir adım olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi ve gelişimlerine katkıda bulunabilmek adına Isparta Belediyesi ile bu işbirliğini gerçekleştirdik. Toplumun geleceği için eğitime yapılan her türlü katkı, bizim için son derece kıymetlidir" şeklinde konuştu.