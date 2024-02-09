EĞİTİME DESTEK PLATFORMU DEPREM BÖLGESİNDE

Isparta Belediyesi, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu işbirliğiyle, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde afet bölgesindeki çocuklara yönelik yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan bere, atkı, mont, çorap, bot ve çizmeler, Adıyaman ve Kahramanmaraş merkez ile köylerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.Eğitime Destek Platformu Başkanı Mustafa BAŞAR, Başkan Yardımcısı Hatice Gonca KAYACAN, TÜGVA Başkanı Furkan TÜLÜ, ITF üyeleri Hakan KAYACAN ve Nilgün BAYGIN tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı, 5-6 Şubat tarihlerinde yapıldı. Depremin etkilediği bölgelerde yaşayan çocuklara ulaştırılan yardımlar, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor.Yardımların ulaştırılmasıyla ilgili konuşan Eğitime Destek Platformu Başkanı Mustafa Başar, "Destek olan herkesten Allah razı olsun. Biz birlikte güçlüyüz" dedi. Yapılan yardım kampanyası, birçok insanın sıcak tutacak kışlık giyecek ve ayakkabılara kavuşmasını sağlayarak, toplumsal dayanışmanın bir örneği oldu.