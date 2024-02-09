Başkan Başdeğirmen: Yapıların güvenli ve teknolojiye uygun yapılması önemli

Elektrik Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Güner Merdan, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Oda hakkında bilgi veren Merdan, odaya kayıtlı 270 üyenin bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık 38 serbest çalışan mühendis arkadaşımız var. Bunlardan 8’i asansör diğerleri proje çiziyorlar. Biz sadece oda üye kayıtları yapıyoruz herhangi bir proje denetimi yapmıyoruz. Çizme yeterliliğine bakıyoruz. Şu anda binalarda gelişmelerin tamamı elektrik üzerine. 1900 yılından bu yana aynı çimento, aynı tuğla, aynı harç ama ne kadar yenilik varsa elektrik, elektronik üzerine. Bundan da meslektaşlarımızın katkısı var. Binanın temeli kazıldığında başlıyoruz en son anahtarla kapatıp biz çıkıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde inşaatla ilgilenen mühendislik odalarını ziyaret ettiklerini belirtti. İnşaatın önemli bir konu olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, belediye olarak en önemli konularının imar olduğunu söyledi. Başkan Başdeğrimen, “İmarda yapıların güvenli yapılması, teknolojiye uygun yeniliklerin uygulanabileceği şartların ortaya konabilmesi, mevzuattaki değişiklikleri uygulayabilmesi önemli. Depremde yaşadıklarımızı ülke olarak devlet ve millet olarak aşmaya çalışıyoruz. Devletimiz deprem bölgesindeki problemleri çözmeye çalışıyor. Devletimiz güçlü bir devlet ama maneviyat olarak üzgünlüğümüz bitmeyecek. Göreve geldikten sonra depremle alakalı çok güçlü çalışmalar yaptık. Temelden başladığımız ilk olay zemin etüdü ile başlıyor. Ondan sonra projeler oluşabiliyor. Hepiniz belediyenin paydaşlarısınız. Her türlü altyapı, üst yapıyı yapabiliriz ama inşaat konusu hassasiyetimizin en yüksek olduğu bir konu. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve modern yaşayabilmesi için size de çok görev düşüyor. Sizler de üzerinize düşeni yapıyorsunuz, belediyemizle de uyumlu çalışıyorsunuz” dedi.



