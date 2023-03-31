Isparta Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz meyve fidanı dağıtacak

Fidanlar Bizden Meyveler Sizden: Isparta Belediyesi'nin yeşil alan çalışmaları sürüyor

İstediğiniz Fidanı Alın: Isparta Belediyesi, 31 Mart'ta belediye binası önünde dağıtım yapacak

Isparta Belediyesi, yeşil alanlara 125 bin metrekare yeni park ve yeşil alan kazandırdı

Davraz Fidancılık, Isparta Fidancılık, Elma Fidancılık ve Betül Fidancılık, Isparta Belediyesi'ne meyve fidanları dağıtımında destek veriyor.

Isparta Belediyesi, "Fidanlar Bizden Meyveler Sizden" sloganıyla harekete geçerek, vatandaşlara ücretsiz ayva, armut, elma ve badem fidanları dağıtacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte yeşil bir Isparta için çalışmalarını sürdüren belediye, bugüne kadar 22 adet yeni park alanı ve 6 meydan kazandırdı. Toplamda 1.637.000 m2'lik yeşil alandaki park ve çocuk oyun alan sayısını 365'e ulaştıran belediye, çocuk oyun alanları, mesirelik ve yeşil alanlarda yüzbinlerce gül, lavanta ve süs bitkileri ile ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu. Bu kapsamda Isparta Belediyesi, 31 Mart 2023 Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında belediye önünde vatandaşlara ücretsiz ayva, elma, badem ve armuttan oluşan 30.000 adet meyve fidanı dağıtacak. Etkinliğe, Davraz Fidancılık, Isparta Fidancılık, Elma Fidancılık ve Betül Fidancılık da destek verecek.