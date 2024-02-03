CHP'ye Büyük Katılım: İyi Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam ve Ekibi Partiyi Güçlendiriyor

Isparta siyasetinde önemli bir gelişme yaşandı. İyi Parti'nin eski İl Başkanı Hasan Büyükçam, beraberindeki 100 kişilik ekibiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti. Bu katılım, CHP'nin gücünü artırmaya ve yerel seçimlere hazırlık sürecinde etkili bir konumda yer almasına olanak tanıyacak gibi görünüyor.

Büyükçam, geçiş sürecinde yaptığı açıklamada, siyasetin toplumda çatışma grupları arasında uzlaştırma faaliyeti olduğunu belirterek, CHP'ye geçişlerinin bu amacı taşıdığını ifade etti. "Isparta İttifakı" vurgusu yaparak, CHP'nin güçlenmesi için birlikte çalışacaklarını dile getirdi. Ayrıca, gerek CHP seçmeniyle, gerek Ülkücü ve Demokrat seçmeniyle bir araya gelerek "Isparta İttifakı"nı oluşturduklarını söyledi.

CHP İl Binasında gerçekleştirilen katılım törenine, CHP Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da katıldı. Halıcı, konuşmasında Büyükçam'ın ve ekibinin CHP'ye katılımını özel ve önemli bir gün olarak nitelendirerek, bu birlikteliğin Isparta siyasetine yeni bir dinamizm kazandıracağını belirtti.

Bu önemli katılımla birlikte, CHP'nin yerelde gücünü artırması ve 31 Mart seçimlerine daha etkili bir şekilde hazırlanması bekleniyor. Atakan Yazgan'ın liderliğindeki yeni ekip, Isparta'ya daha aydınlık bir gelecek vizyonu kazandırmayı hedefliyor.