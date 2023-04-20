Isparta Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Bayramın birinci ve ikinci gününde toplu ulaşım ücretsiz olacak.



Isparta Belediyesi, cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı tatili hazırlıklarında bayram öncesi, sırası ve tatil sonrasına yönelik bir dizi önlem aldı.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri için çeşitli tedbirlerin alındığını bildirdi. Belediyenin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceğini ve vatandaşların kesintisiz hizmet alabileceklerini de sözlerine ekledi.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in tatil döneminde alınan tedbir ve uygulamalara ilişkin paylaştığı bilgilere göre:



TATİLİN BİRİNCİ VE İKİNCİ GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ OLACAK



Halkın ulaşımını sağlayan halk otobüsleri, Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde ücretsiz olacak. Servisler, tatilin ilk günü sabah 9:00'da, ikinci günü sabah 8:30'da ve tatilin son günü sabah 8:00'de başlayacak. Her zamanki gibi, hizmetler 23:30'da sona erecektir.