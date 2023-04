Türker Et, mangal malzemeleri ve özel ürünleriyle Bayram'da müşterilerini bekliyor

Türker Et, Ramazan Bayramı boyunca açık kalacağını açıkladı. Isparta'daki merkez şubesi, bayramın üç günü boyunca müşterilerine hizmet verecek. Türker Et, zengin protein kaynağı sağlayan et ve tavuk ürünleriyle Isparta'da popüler bir kasap haline geldi. Mangal, haşlama, pirzola, köfte ve sucuk gibi ürünlerin yanı sıra piknik için özel olarak hazırlanmış ürünler de Türker Et'te bulunuyor. Ayrıca, Türker Et, uygun fiyatlı, doğal lezzetli ve zengin bir çeşitlilik sunuyor.: Bilim Tıp Merkezi karşısı