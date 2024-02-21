Burdurlu Gaziler, Eğirdir’deki Muharip Gazileri Ziyaret Etti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği, temsilcisi Gazi Hasan Okyar önderliğinde, Niyazi Gülpınar, Eyüp Öztürk ve Ahmet Başarır gibi gazilerle birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilciliğine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Gazi Hasan Okyar ve beraberindekiler, Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği, Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan’a günün anısına bir saat hediye etti. Gazilere ise şapka hediye edildi. Ziyaret, iyi dilekler ve temennilerle sona erdi. Birbirine destek olan gaziler arasındaki bu anlamlı buluşma, birlik ve beraberliği vurguladı.