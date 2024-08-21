Kiracılara Yeni Zorunluluk: E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Yapma

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu uygulamanın, kira piyasasında şeffaflık sağlamak ve vergi gelirlerini artırmak amacıyla getirildiği belirtiliyor.

E-Kira Kontratı Nedir? E-kira kontratı, kiracı ve ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesinin e-Devlet sistemi üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilmesidir. Bu sistem, kira sözleşmelerinin Merkezi Kira Takip Sistemi'ne kayıt edilmesini sağlayarak, şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Neden E-Kira Kontratı? Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, bu uygulamanın önemini vurgulayarak, şu noktalara dikkat çekti:

Şeffaflık Sağlayacak: Merkezi Kira Takip Sistemi sayesinde kira sözleşmeleri kayıt altına alınacak, bu da kiralama süreçlerinde yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştıracak.

Merkezi Kira Takip Sistemi sayesinde kira sözleşmeleri kayıt altına alınacak, bu da kiralama süreçlerinde yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştıracak. Kira Artışlarını Tespit Edecek: Kamu otoriteleri ve uzmanlar, kiralık konut ve iş yerlerini daha kolay inceleyebilecek ve fahiş kira artışları daha hızlı tespit edilebilecek.

Kamu otoriteleri ve uzmanlar, kiralık konut ve iş yerlerini daha kolay inceleyebilecek ve fahiş kira artışları daha hızlı tespit edilebilecek. Doğru Veri Sağlayacak: Kira ve aidat gibi piyasa verileri daha doğru bir şekilde elde edilebilecek, böylece gayrimenkul gelirlerinin rasyonel vergilendirilmesi sağlanarak vergi gelirlerinde artış sağlanacak.

Nasıl İşleyecek?

Sözleşme Yapma: Kiracı ve ev sahibi, sözleşmeyi ev sahibi veya yetkilendirdiği gayrimenkul danışmanı tarafından e-Devlet üzerinden internet tapu bağlantısı kurularak yapacak.

Kiracı ve ev sahibi, sözleşmeyi ev sahibi veya yetkilendirdiği gayrimenkul danışmanı tarafından e-Devlet üzerinden internet tapu bağlantısı kurularak yapacak. Elektronik İmza Kullanımı: Kiracı ve kefiller, elektronik imza kullanarak sözleşmeyi onaylayabilecek.

Kiracı ve kefiller, elektronik imza kullanarak sözleşmeyi onaylayabilecek. Mevzuat Düzenlemeleri: Bu uygulamanın hayata geçebilmesi için mevzuatta yeni düzenlemeler yapılması ve depozito gibi konuların sözleşmeye eklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Piyasa Bilgisi ve Geçiş Süreci:

Konut Cins Değişikliği: Geçiş sürecinde konut cins değişikliği yapılması gerektiği ve yaklaşık 7 milyon konutun bu değişikliği henüz yapmadığı ifade ediliyor. Bu, sözleşme hazırlama sürecini zorlaştırabilir.

Geçiş sürecinde konut cins değişikliği yapılması gerektiği ve yaklaşık 7 milyon konutun bu değişikliği henüz yapmadığı ifade ediliyor. Bu, sözleşme hazırlama sürecini zorlaştırabilir. Piyasa Koşulları: E-Devlet sistemi üzerinden kira bedellerinin izlenmesi, kiracılar ve ev sahipleri için piyasa koşulları hakkında güncel bilgi sağlayacak ve aşırı kira artışlarının tespitiyle gerekli müdahaleler yapılabilecek.

E-kira kontratı uygulaması, hem kiracılar hem de ev sahipleri için daha şeffaf ve düzenli bir kira piyasası oluşturmayı amaçlıyor. Yeni düzenlemeler, kira sözleşmelerinin daha kolay ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlayarak, piyasa bilgilerini güncel tutmayı ve aşırı kira artışlarına karşı önlemler almayı hedefliyor.