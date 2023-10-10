Isparta Belediyesi, Doğa Harikası Andık Deresi Bezirgan Şelalesi'ni Canlandırıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi'nin yeniden hayat bulması için çalışmaları sürdürüyor. İşte bu doğa harikasının yeniden keşfedilme hikayesi.

Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Yeniden Açılıyor

Andık Deresi Bezirgan Şelalesi, yeni düzenlemelerle birlikte 13 Ekim Cuma günü saat 18.00'da açılacak. Şehrin doğa severler için cazip bir destinasyon haline gelmesi bekleniyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Açıklamalar

Başkan Başdeğirmen, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi'nin bakımsızlıktan kurtarılması için yapılan çalışmaları anlattı ve bölgenin şehir için taşıdığı değeri vurguladı.