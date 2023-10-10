Isparta Emniyeti, Beyaz Eşya Dolandırıcılığına Karşı Kamuoyunu Bilgilendiriyor



Isparta Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan Beyaz Eşya Kombi, Buzdolabı, Yetkili Servis Dolandırıcılığı Hakkında Bilgilendirme;

Özellikle kış ayının yaklaşmasıyla birlikte İlimiz genelinde geçmiş yıllara bakıldığında “Bazı firmaların yetkili servisleri olduklarını söyleyerek, inandırıcılığı artırmak için internet üzerinden küçük bedeller ile reklam verip güven sağlayarak” dolandırıcılık konularının meydana geldiği anlaşılmıştır.

Dolandırıcılık günümüzde değişik şekillere bürünerek devam ediyor. Yeni nesil dolandırıcılıklardan biri de yetkili teknik servis dolandırıcılığı veya beyaz eşya dolandırıcılığıdır. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi gündelik hayatımızı kolaylaştıran beyaz eşya grubuna ait cihazlar bizler için büyük öneme sahiptir. Bu cihazların hiç arıza vermeden çalışmaya devam etmelerini dilesek de kullanım süreci içerisinde ister istemez bazı arızalar meydana gelebiliyor. Tam da bu aşamada tüketiciler dikkatsizlerinin kurbanı oluyor ve ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabiliyor.

SAHTE YETKİLİ TEKNİK SERVİS DOLANDIRICILIĞI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Tüketiciler cihazlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için internet arama motorları üzerinden teknik servis sorgusu yapıyor. İnandırıcılığı artırmak için internet üzerinden cüzi bir ücret ödeyerek reklam vererek vatandaşlarımızın yapmış olduğu aramalarda internet sayfasının ilk sıralarında ''reklam'' ibareli tüketicinin bulunduğu şehri de içeren (örneğin, X marka Isparta Yetkili Teknik Servisi gibi) yetkili teknik servisi olduğu belirtilen bir takım site adresleri çıkıyor. Tüketiciler de ilk göze çarptığı için bu sitelere giriş yapıp servis talebinde bulunuyor.

Bu sitelerin en üstlerde olması dikkatsiz tüketicilerin dikkatini çekiyor ve hemen söz konusu yetkisiz servis sitesi ziyaret edilerek iletişim numaraları üzerinden irtibat kurulmaya çalışılıyor. Bu tarz dolandırıcılık konularından korunmak için ilk çıkan siteleri sahte kopyalanmış ve dolandırıcılık amaçlı siteler olduğunu göze almak gerekiyor.

Teknik servislerin ilan ettikleri iletişim numaraları da 444 veya 0850 ile başlayan numaralar olarak belirlenerek tüketicilerin algısında kurumsal bir nitelik imajı uyandırılmaya çalışılıyor. Bu da tüketicileri yanıltan etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yetkisiz teknik servisler, arama motorlarına gerekli reklam ödemelerini yaparak sorgularda en üst sıralarda çıkıyor.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ