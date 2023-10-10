Isparta'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Çalışmaları

Isparta'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Çalışmaları
ISPARTA
G.Tarihi: 10.10.2023 21:37
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Isparta Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Eylül ayı boyunca il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli sonuçlara ulaştı.
Toplam 3859 Kişi Sorgulandı
36 ekip ve 160 personel tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, il merkezi ve ilçelerde toplam 3859 kişi sorgulandı.
Araç İncelemeleri ve Cezai İşlemler
İl merkezinde 1803 araç incelenirken, 20 araca toplam 40.930 TL cezai işlem uygulandı.
Düzensiz Göçmenler Yakalandı
Operasyonlar sonucunda ülkemize yasadışı yollardan giriş yaptıkları veya vize ihlali yaptıkları tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenlere sınır dışı işlemleri uygulandı.
Adli İşlemler
Operasyonlarda ayrıca 2 adli olaya müdahale edildi. Suriye uyruklu bir kişi ile bir Türk vatandaşı, göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelede Kararlı
Isparta Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve benzeri suçlarla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

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Isparta Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadelede Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayı boyunca il genelinde gerçekleştirdiği Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları operasyonlarında başarılı sonuçlar elde etti. Detaylar şu şekildedir:
  • Toplam 3859 kişi sorgulandı.
  • İl merkezinde 1803 araç incelendi ve 20 araca toplam 40.930 TL cezai işlem uygulandı.
  • Ülkemize yasadışı yollardan giriş yaptığı ve/veya vize ihlali yaptığı tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenlere sınır dışı işlemleri uygulandı. Ayrıca, 14 yabancı uyruklu şahıs Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 2 yabancı uyruklu şahıs serbest bırakıldı.
  • 2 adli olayda (1) Suriye uyruklu M.A.A isimli kişi ile (1) T.C. Vatandaşı K.A isimli şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede kararlılığını sürdürmekte ve başarılı operasyonlar gerçekleştirmektedir.
 

 
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