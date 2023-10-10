Isparta'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Çalışmaları

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Eylül ayı boyunca il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli sonuçlara ulaştı.36 ekip ve 160 personel tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, il merkezi ve ilçelerde toplam 3859 kişi sorgulandı.İl merkezinde 1803 araç incelenirken, 20 araca toplam 40.930 TL cezai işlem uygulandı.Operasyonlar sonucunda ülkemize yasadışı yollardan giriş yaptıkları veya vize ihlali yaptıkları tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenlere sınır dışı işlemleri uygulandı.Operasyonlarda ayrıca 2 adli olaya müdahale edildi. Suriye uyruklu bir kişi ile bir Türk vatandaşı, göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.Isparta Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve benzeri suçlarla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.