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Isparta Belediye Başkanı teşekkür etti

Isparta Belediye Başkanı teşekkür etti
ISPARTA
G.Tarihi: 25.03.2020 15:33
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Başkan Başdeğirmen: “Büyük özveriyle
çalışan personelime teşekkür ediyorum”
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri ve bu devamlılığın sağlanabilmesi için belediye ve tüm kuruluşların elbirliği ile çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mızda yapmış olduğumuz çalışmalar Sayın Valimizin almış olduğu kararlar bizleri harekete geçirerek daha iyi hizmetler vermeye yönlendiriyor. Sayın Valimize bu yönde verdiği desteğe de çok teşekkür ediyorum” dedi.
Korona Virüs riskine karşın toplantılar gerçekleştirildiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Neler yapılabileceği noktasında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyor ve uygulamaya geçiyoruz. Yapmış olduğumuz uygulamalarda belediyemizin üzerine düşen öncelikle şehrimizin temizliği, vatandaşlarımızın temiz ortamlarda bulunabilmesi.
Tüm otobüs duraklarımız, meydanlarımız, kaldırımlarımız, otobüs terminalimiz, köy garajımız gibi vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını hem sabunlu su ile yıkıyoruz hem ilaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam ediyor. Bu çalışmaları gerçekleştiren tüm personelimize çok çok teşekkür ediyorum. Personelimiz özveriyle görevlerini yerine getiriyorlar” şeklinde konuştu.
Vatandaşların tüm isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Kamu kurum kuruluşlarımızın tüm binalarını ilaçlıyoruz. Bu ilaçlama çok önemli. Yaptığımız ilaçlamadan dolayı da oradaki görev yapanların rahat bir şekilde çalışmalarını sağlıyoruz. Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde sinekle mücadelemizi de aralıksız sürdürüyoruz” görüşlerinde bulundu.
 
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