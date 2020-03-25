Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ADAR, ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.Başkan ADAR; "Ülkemiz ve dünyamız son günlerde çok ciddi bir virüs salgını ile karşı karşıyadır. Maalesef alınan tüm tedbirlere rağmen hızla yayılmaktadır. Ancak ülkemizin bu süreçten en az hasarla çıkacağına inancım tamdır. Bu süreçte vatandaş olarak bizlere düşen Devletimizin talimatlarına harfiyen uymaktır. Eğer bu konuda gerekli hassasiyeti gösterirsek bu dönemi en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum.Başta sağlık çalışanları olmak üzere polisimiz, askerimiz ve tüm devlet görevlilerimiz teyakkuz halinde 7/24 görevleri başındadır. Bu cansiperane çabaları için onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Yine bu konuda teşekkür edilmesi ve alkışlanması gereken bir kesim de halkımızın gıda ihtiyacını kesintisiz olarak karşılamak için gece gündüz üreten ve bu zor dönemde de üretmeye devam eden çiftçimiz ve bu üretimleri tüketicilerimize ulaştıran esnaf ve tüccarımızdır. Onlar hiçbir şart altında bu çabalarına ara vermemiştir. Tarlalarında, besihanelerinde, imalathanelerinde, depolarında, fabrikalarında, mezbahalarında çalışmaya devam etmektedirler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu zorlu süreçte salgının engellenmesinde de olduğu gibi üretimin ve arzın aksamaması için azami önlemlerin alınması ve üretici ile tüccarın desteklenmesi hayati önem arz etmektedir.Isparta Ticaret Borsası olarak bu zorlu süreçte üyelerimizin karşı karşıya kaldığı veya yaşanması muhtemel durumlarla ilgili olarak talep ve önerileri toplayarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz aracılığı ile ilgili Bakanlıklarımıza ilettik. Kısa süre içinde taleplerin bir kısmına ilişkin devletimizce gerekli düzenlemeler hayata geçirildi. Bundan sonra da üyelerimizden gelecek talepleri iletmeye ve çözüm aramaya devam edeceğiz. Bizler de görevimizin başındayız ve üyelerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bize ulaştırılan her sorunu ve talebi ilgili kurumlara aktarmaya devam edeceğiz.İnşallah hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız ve daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Tüm kamuoyundan ricam zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Devletimizin talimatlarına uyalım." dedi.