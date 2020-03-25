Isparta Belediyesinden sağlık çalışanları

ve karantinadaki umrecilere hediye seti



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dün şehirdeki 9200 sağlık çalışanına toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu açıklamıştı. Başkan Başdeğirmen, bu açıklamanın ardından yine Korona Virüs riskine karşın can siperhane çalışan sağlık çalışanlarına hediye seti gönderdi.Yine bir süre önce Suudi Arabistan’dan umre ziyareti sonrasında yurda dönen ve Korona Virüs riski dolayısıyla Murat Hudavendigar Öğrenci Yurdunda karantina altında bulunan vatandaşlara da ikinci setler gönderildi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda hem korona virüs riskine karşın karantina altında bulunan umrecilere hem de yine bu riske karşın büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına hediye setleri gönderildi.Bu kapsamda sağlık çalışanlarına içerisinde çikolata, gofret, soğuk çay ve kolonya, karantina altında bulunan umrecilere de elma, kolonya ve çerezden oluşan setler gönderildi. Sağlık çalışanlarının hediyeleri dağıtılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne, umrecilerin hediyeleri de Murat Hudavendigar Öğrenci Yurduna teslim edildi.