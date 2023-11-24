Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Öğretmenler Günü'nde Okulları Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamlı bir ziyaret ile kutladı. Başkan Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Okullara gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, öğretmenlere Cumhuriyetin Kuruluşunun 100’üncü yılı anısına özel olarak tasarlanmış kalem ve 100’üncü yıl rozeti hediye etti. Bu anlamlı hediyelerle öğretmenlere teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, öğretmenlerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek, onların istek ve önerilerini dinledi.

Öğretmenler Günü ziyareti sırasında, eğitim camiasının değerli üyelerine duyduğu saygı ve minnettarlığını ifade eden Başkan Şükrü Başdeğirmen, öğretmenlerin özverili çalışmalarının genç nesillerin geleceğini şekillendirmede kilit bir rol oynadığını vurguladı. Belediye olarak eğitime verdikleri destek ve önemi dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte sınıflarda öğrencileri de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen okul ziyaretlerine Şehit Cihangir Can Anaokulu ile başlarken, ziyaretlerini Gürkan Kız İmam Hatip Ortaokulu, Gürkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gürkan İlkokulu ve Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesi ile sürdürdü.

Başdeğirmen çifti ziyaretlerinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanırken Şehit Cihangir Can Anaokulunun minikleri park isteğinde bulundu, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e sarılarak poz verdiler. Sınıflarda öğretmenleri ziyaret eden Başdeğirmen çifti, kalem hediyeleri takdim ederken, öğretmenler gününü kutladı.

Gürkan Kız İmam Hatip Ortaokulu, Gürkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretinde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Öğretmenler Gününüzü kutluyorum, böyle güzel nice yıllarda beraber olmayı Rabbim nasip etsin. Sizleri çocuklarımıza vermiş olduğunuz eğitimlerden dolayı tebrik ediyoruz. Geleceğimize en büyük katkıyı sizler sağlıyorsunuz ve bizler bunun bilincindeyiz” dedi.

Gürkan İlkokuluna girişinde çiçeklerle karşılanan ve sınıflarda öğrencileri de ziyaret eden Başdeğirmen çifti öğrencilerle bir süre sohbet etti, öğretmenler odasında öğretmenlerle buluştu, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen son olarak Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Ali Ragıp Ertekin, böyle güzel bir günde kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Ertekin, “Bu ziyaretiniz bizi çok mutlu etti” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Gününüz kutlu olsun, daha nice 24 Kasımlarda sağlıkla buluşmayı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin. Çocuklarımıza vermiş olduğunuz eğitimlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Öğretmenliğin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu bilen bir aileyiz. Daha nice güzel hizmetleri yapmayı Rabbim sizlere nasip etsin. Bu güzel görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu. Buluşmada okulun müzik grubu da kısa bir müzik dinletisi sunarken, öğretmenler ise böylesi bir anlamlı günde Başdeğirmen çifti tarafından hatırlanmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.