GELENDOST’TA DOĞALGAZIN YÜZLERİ GÜLDÜRDÜĞÜ BİR GÜN: TOKİ EVLERİNDE YANMAYA BAŞLADI!

Gelendost, Toros Gaz tarafından sağlanan doğalgazla aydınlığa kavuşuyor. İlk etapta TOKİ evlerine doğalgaz verilmesiyle başlayan bu süreçte, abonelik ve bağlantı işlemleri tamamlanan binalara doğalgazın verilmeye başlandığı duyuruldu. Devam eden çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak Gelendost genelindeki tüm evlere doğalgazın ulaştırılacağı belirtildi.Doğalgazın Gelendost TOKİ sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. Kömür masrafları ve ısınma sorunlarıyla yıllardır mücadele eden halk, doğalgazın ilçelerine gelmesiyle bir rahatlık yaşadı. Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ve emeği geçen herkese teşekkür eden sakinler, "Yıllardır kömür parası, ısınma sorunları sıkıntıları yaşadık. Doğalgaz ilçemize bir nimettir. Artık hem tüp masrafından hem de ısınma sorunu yaşamayacağız. Doğalgazın evlerimize gelmesinde öncülük eden Gelendost Belediye Başkanımız Mehmet Sezgin ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun" şeklinde memnuniyetlerini dile getirdi.Gelendost halkı, doğalgazın getirdiği konfor ve ekonomik avantajlarla daha sıcak, daha rahat bir kış geçirecekleri için mutlu olduklarını ifade etti. Doğalgazın Gelendost'a kazandırılmasında emeği geçenlere duydukları minnettarlıkla birlikte, bu önemli gelişmenin ilçelerine hayırlı olmasını dilediler.