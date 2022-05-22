Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, muhtarlarla bir araya geldi, şehrin genel yatırımları ve mahallelere yapılan yatırımlar ile ilgili karşılıklı istek ve öneriler ele alındı. Toplantıya son günlerde yoğun bir şekilde elektrik altyapılarının yer altına alınması işini sürdüren CK Akdeniz Müdürü Yasin Oğuz Özcandan ile yine ulaşım alanındaki hizmetlerle ilgili olarak S.S 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner de katıldı.Görüşmede CK Akdeniz Elektrik tarafından Isparta’da enerji nakil hatlarının yeraltına alınması konusu da gündeme geldi. Hatların yer altına alınması esnasında içme suyu hatlarında meydana gelen su patlaklarının ve dolayısıyla vatandaşların yaşayabilecekleri kısa süreli mağduriyetler görüşüldü.Enerji hatlarının yer altına alınmasına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında CK Akdeniz Müdürü Yasin Oğuz Özcandan muhtarlara ve katılımcılara bilgiler verdi. Özcandan, yaklaşık 60 km’lik bir etaplarının bulunduğunu ve buradaki çalışmaların 8 müteahhide paylaştırıldığını belirterek, 90 işmakinesi ve 250 personel ile devam ettiğini aktardı. Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Özcandan, çalışma esnasında zaman zaman içme suyu arızalarına sebebiyet verilebildiğini söyledi. Özcandan, konuyla ilgili müteahhitlerle de toplantı yapıldığını ve gerekli uyarıların gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması bizim için çok önemli. Herhangi bir yerde yaşatılabilecek su patlamasıyla bizim de mağduriyetimiz oluyor. Bir su patlatılmasında biz de iş programımızda aksamaya uğruyoruz. Su patlaması en az sizler kadar bizlerin de istemediği bir konu. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmek istiyoruz” dedi.Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de böyle bir toplantının düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, CK Akdeniz Elektriğin mahalledeki yatırımlara başlamadan önce muhtarlarla iletişime geçmesini istedi. Büyükleblebi, “Böyle bir bilgilendirme sonrasında bizlerde hem sizlerin, hem de belediyemizin sözcüsü olarak hangi sokak, caddede ne zaman çalışma yapılacağını vatandaşlarımıza duyurarak onlara bilgilendirmelerde bulunabiliriz” dedi.Toplantıda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, muhtarlara mahallelere yönelik yaptıkları çalışmalar ve mahallelerin isteklerine yönelik bilgiler verdi. Başdeğirmen, “Amacımız şehrimize ve mahallelerimize yapılan yatırımlarda, yatırım yapılırken vatandaşlarımızı mağduriyete uğratmamaktır, mağdur olan vatandaşlarımızın da mağduriyetini gidermektir” dedi.CK Akdeniz Elektrik tarafından enerji hatlarının yer altına alınmasına ilişkin yaptığı çalışmalara da değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu yapılan çalışma hep birlikte kombine olarak sonuca ulaşabileceğimiz bir iş. Bu ne tek başına CK’nın ne belediyenin ne diğer birimlerin birbirleriyle yardımlaşmadan bitirebileceği bir iş değil. Altyapıya girdiğiniz zaman, elektrik, telekominikasyon, doğalgaz, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu gibi hatların tamamı yer altında. Yer altındaki tesisatın en iyi şekilde korunması için biz takiplerimizi yapıyoruz. Isparta’mızın tüm sokaklarında CK tarafından ciddi bir çalışma var. Isparta’nın her yeri şantiye. Bir yandan belediye, diğer taraftan CK’nın, Torosgaz’ın çalışmaları ile devamlı bir şeyler üretiliyor. Bunları yaparken bazı zorluklarla karşılaşılıyor. Bu zorluklardan birisi de elektrik hatlarını döşeyen firmaların kepçelerle su borularının patlatılması. Bu konuda mağduriyete uğrayan vatandaşlarımızdan biraz hoşgörü istiyorum. Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bir daha sorun yaşanmaması için gece gündüz mücadele veriyoruz. Arkadaşlarımızın belirttiği gibi 1,5 ay gibi bir süre içerisinde kazı işi bitecek. Bu kazı esnasında bazı noktalarda su patlamaları gibi şeyler olabilir. Bu patlamalardan dolayı kısa süreli su kesintileri yaşanabilir. Biz bu anlamda vatandaşlarımızdan hoşgörü bekliyoruz. Bu anlamda da muhtarlarımızdan vatandaşlarımızı bilgilendirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımıza şunu da belirtmek istiyorum; her tamir sonrasında açılan musluklardan sular bir süre bulanık gelebilir. Bulanık su temizlendikten sonra normal suyumuz akmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.