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ISPARTASPORUMUZ ULUSAL KULÜP LİSANSI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR

ISPARTASPORUMUZ ULUSAL KULÜP LİSANSI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR
ISPARTA 0
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ISPARTASPORUMUZ ULUSAL KULÜP LİSANSI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
TFF’ nin bugün internet sitesinden yapmış olduğu açıklamada, ISPARTASPOR’ un ULUSAL KULÜP LİSANSI almaya hak kazandığı duyurulmuştur. Kulübümüz, Kulüp Lisan ve Fair Play Talimatında aranan Sportif, Alt Yapı, Personel – İdari, Hukuki ve Mali Kriterler yönünden TFF tarafından incelenmiş olup 2022/2023 sezonu için ULUSAL KULÜP LİSANSI almaya hak kazanmıştır. Ispartaspor’ un Kurumsal Yönetimi sonucu elde edilen bu kazanım Ispartamıza hayırlı olsun. 39 Takımın mücadele ettiği TFF 2. Ligde Kulüp Lisansı almaya hak kazanan 7 takım içinde kulübümüzde yer almaktadır. İlk defa Kulüp Lisansı müracaatında bulunan kulübümüz TFF’ nin tüm incelemelerinden hızlı bir şekilde geçerek Lisansını almıştır. Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig kulüplerine zorunlu kılınan Kulüp Lisansını almakta birçok kulüp zorluk yaşamaktadır. Özellikle finansal sorunlarla boğuşan kulüpler Mali Fair Play kriterinde çok zorlanırken, Kulübümüzün Mali Denetimden de hızlı bir şekilde olumlu geçtiğini özellikle vurgulamak isteriz. Ispartaspor’ un ekonomik, idari ve kurumsal yapısının daha da güçlendirilerek var olmasının temin edilmesi tüm Ispartalıların hedefi ve görevi olmalıdır. Sportif başarının yanı sıra yönetimsel yapının sürdürülebilir hale getirilmesi de çok önemlidir. ZAFER İNANANLARINDIR.
BAŞKAN
ATAKAN YAZGAN
 
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ISPARTASPORUMUZ ULUSAL KULÜP LİSANSI ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR
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