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Isparta Gül Küçük Sanayi Sitesinde doğalgaz sevinci

Isparta Gül Küçük Sanayi Sitesinde doğalgaz sevinci
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Gül Küçük Sanayi Sitesi doğalgaza kavuşuyor
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen seçimlerden önce verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Gül Küçük Sanayi Sitesinde doğalgaz çalışmaları başladı. Seçim döneminde verdiği bir vaadi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan Başkan Başdeğirmen, Gül Küçük Sanayi Sitesinin ardından çalışmaların Yeni Sanayi Sitesiyle devam edeceğinin de müjdesini verdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim öncesinde bir araya geldiği Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafının talebi olan doğalgaz isteğinin ardından yaptığı çalışmalar sonrasında, hatların döşenmesi için ilk kazma vuruldu. Sanayi esnafı ise doğalgaza kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı.
Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlayan doğalgaz çalışmalarını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Başdeğirmen’in seçimlerden önce kendilerine verdiği doğalgaz sözünü yerine getirdiğini belirten Gül Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Turan, desteklerinden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Turan, “Seçimler öncesinde başkanımızdan doğalgaz talebimiz olmuştu. Başkanımız sağ olsun bugün doğalgaz çalışmasını başlattırdı. Şahsım, yönetimimiz ve esnaflarımız adına başkanımıza teşekkür ederim” dedi.
Sanayi Sitesinin uzun yıllardır doğalgaz talebinin olduğunu belirten Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı, Belediye Başkanı Başdeğirmen’in de katkıları ile sanayi sitesinin doğalgaza kavuştuğunu söyledi. Şanlı, “Bugün bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sanayi sitesinin tamamına hattı çekeceğiz” dedi.
Gül Küçük Sanayi Sitesine doğalgaz gelmesi için bazı görevleri belediyenin üstlendiğini belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Esnafımızın burada uzun zamandır doğalgaz ile ilgili bir beklentisi vardı. Bunun yapılabilmesi için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyordu. Esnafımızın doğalgaz firması ile yaptığı görüşmelerde bazı aksamalar, anlaşmazlıklar olmuş. Uzun bir süre bu işe bir başlangıç yapılamamış. Yaklaşık 1,5 ay önce buradaki esnaf ziyaretinde bu konuyu tekrar gündeme getirdiler. Torosgaz Genel Müdürümüzü çağırdım, orada esnafımızın dertlerini dinledik, ‘bu yıl doğalgaz kullanmak istediklerine yönelik taleplerini’ aldık. Bunun üzerine yaptığımız istişareler sonrasında bazı görevleri biz üstlendik, bazılarını Torosgaz üstlendi ve esnafımızın buradaki mağduriyetini gidermek için doğalgaz hattını döşemeye başladık. Tüm esnafımızın dükkanının önünden bu hat geçecek, esnafımız aboneliklerini yaparak doğalgazı dükkanlarına alabilecek. Buradaki çalışmaların ardından da Yeni Sanayi Sitesine geçiyoruz, orada da hattı tamamlayıp doğalgaz kullanmalarını sağlamış olacağız. Torosgaz yetkililerimize taleplerimizi kırmadıkları için teşekkür ediyorum. Sanayi sitesi esnafımıza da doğalgazlarını en güzel günlerde kullanmalarını diliyorum. Bereketli kazançlar diliyorum” görüşlerinde bulundu.

21-05-2022-gul-kucuk-sanayi-dogalgaz-calisma-321-05-2022-gul-kucuk-sanayi-dogalgaz-calisma-221-05-2022-gul-kucuk-sanayi-dogalgaz-calisma-1

 
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