ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR MESAJI

Yüce Rabbimizin sayısız lütuf ve ihsanı ile ömrümüze bereket, ruhumuza sükûnet katan üç ayların gölgesi üzerimize düştü.Üç aylar, gafletten uyanmanın, kulluk bilinciyle arınmanın adıdır. Üç aylar, her yıl heyecanla gelişini beklediğimiz nadide zamanlardır.Recep Ayına ulaşmanın, Regaib Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu manevi günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah’a hamd ü senalar olsun.Regaib, bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize öğretir.Regaib Kandilinin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak bir ibadet şuuru içinde toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz.Kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz.Bu duygu ve düşüncelerle Regaib Kandili ile üç ayların hemşehrilerime ve İslam Alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor, Cenâb-ı Hakkın, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kılmasını ve bizleri Ramazan’a kavuşturmasını diliyorum.