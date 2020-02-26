ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

HOCALI KATLİAMININ 28. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI

Ermenistan birliklerinin, 26 Şubat 1992'de, Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine düzenledikleri saldırıda, 613 Azerbaycan vatandaşı, yaşlı, kadın, çocuk, ayrımı gözetilmeden zalimce katledildi.Hocalı'daki bu insanlık dışı katliamın acısını her an yüreğimizde hissediyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz.Hocalı katliamı, tüm insanlığın dersler çıkartması, yaşanan trajediye ilişkin bir vicdan muhasebesi yapması gereken önemli bir olaydır.Hocalı katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum.