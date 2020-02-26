ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK MESLEK DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz Meslek Danışmanlığı birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelindeki orta ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerler, Isparta Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam etti.Isparta Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri için düzenlenen “Meslek Seçiminin Önemi” başlıklı etkinlikte, Meslek Danışmanı Alper ERDİK; doğru meslek seçiminin aşamaları, bireyin kendini ve meslekleri tanıması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında bilgilendirmede bulundu.Meslek seçimi sürecinde İŞKUR’un öğrencilere sunduğu hizmetlerin de ayrıntılı olarak aktarıldığı seminer; öğrencilere “İŞKUR Meslek Seçimine Destek” dergilerinin dağıtılması ile son buldu.