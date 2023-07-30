Isparta Belediye Başkanı, Mahalle Meclisi Buluşmaları İle Vatandaşlarla Bir Araya Geliyor!

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların talep, öneri ve isteklerini dinlemek ve sorunlara anında çözüm bulmak amacıyla düzenlediği Mahalle Meclisi Buluşmaları ile mahallelerde yoğun ilgi görüyor. İlk buluşma Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.Yapı stoku açısından şehrin en eski mahallelerinden biri olan Anadolu Mahallesi, Papatya Concept Perde Dünyası'nın hizmetlerinden yararlanarak cami çevre düzenlemesi ile güzel bir görünüme kavuştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların istek, talep ve önerilerini bizzat dinledi ve kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Anadolu Mahallesi sakinleri, Mahalle Meclisi Buluşması'nda Başkan Başdeğirmen'e talep ve sorularını ileterek samimi bir ortamda istişarelerde bulundu. Belediye Başkanı, gelen talepleri ve soruları içtenlikle yanıtladı, anında çözüm için daire müdürlerine talimatlar verdi.Vatandaşların güven ve sevgisini kazanan Başkan Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Mahallesi'nde de yapılan hizmetlerle takdir topladı. Mahalle Meclisi Buluşmaları, Başkan Başdeğirmen'in vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak daha iyi hizmet sunma isteğinin bir yansıması oldu.Mahalle Meclisi Buluşması'nın sonunda, Anadolu Mahallesi Muhtarı Ömür Demirtaş, Başkan Başdeğirmen'e mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek adına plaket takdim etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, diğer mahallelerde de Mahalle Meclisi Buluşmaları düzenleyerek vatandaşlarla buluşmaya ve onların taleplerini yerine getirmeye devam edecek.Kaliteli hizmet ve güvenilir liderlik anlayışıyla, Isparta'ya değer katmaya devam eden Başkan Şükrü Başdeğirmen, Mahalle Meclisi Buluşmaları ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.