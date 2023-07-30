​Başdeğirmen Çifti, 110 Yaşındaki Aliye Teyzeyi Vefa İle Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, vefa örneği göstererek Sidre Mahallesi'nde yaşayan ve 110 yaşına sağlıklı bir şekilde ulaşan Aliye Kavak'ı evinde ziyaret etti. Yaşlı teyzeyi elinden öpüp hayır duasını alan çift, Aliye teyzenin yaşam hikayesini dinlerken duygusal bir sohbet gerçekleştirdi.Aliye teyzenin yaşını vurgulayan Başkan Başdeğirmen, "Allah Aliye teyzemize hayırlı, sağlıklı ömürler versin" dileğinde bulundu. Teyzenin yaşamına duyulan saygı ve sevgi, ziyarette açıkça görüldü.Aliye Kavak ise ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, Başdeğirmen çiftine teşekkür etti ve dualarını eksik etmedi. "Allah bin kere razı olsun, doğru yoldan şaşırtmasın" diyen yaşlı teyze, sağlık dileklerini paylaştı.Oğlu Veyis Kavak, annesinin yanında yaşadığını ve evlatlık vazifesini layıkıyla yerine getirdiklerini belirtti. Aliye teyzenin aklının ve fikrinin yerinde olduğunu, kendi işlerini hala kendi gördüğünü ifade eden Veyis Kavak, "Annemizin hayır dualarını alacağız inşallah" dedi.Başdeğirmen çifti, Aliye Kavak'ın asaletini ve yaşına rağmen gösterdiği bağımsızlık ve özgürlüğü takdirle karşıladıklarını dile getirdi.Yaşlı teyzeye gösterilen bu vefa örneği, toplumun büyükleriyle olan saygı ve sevgi bağlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Başkan Şükrü Başdeğirmen, Aliye teyze ve diğer yaşlıların yanında olmaya ve onlara saygıyla yaklaşmaya devam edeceklerini belirtti.Vefa ve şefkat dolu ziyaretleriyle Isparta'da sevgi ve birlik duygularını pekiştiren Başdeğirmen çifti, topluma örnek teşkil eden davranışlarıyla takdir topluyor.