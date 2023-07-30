Papatya Perde'den Isparta'da Bir İlk!

Papatya Perde'den Isparta'da Bir İlk!
ISPARTA
G.Tarihi: 29.07.2023 21:45
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Papatya Perde'den Isparta'da Bir İlk!
Rüzgara ve Darbeye Dayanıklı Zip Perde!
 Fermuarlı ve Motorlu Sistem ile Tanışın!  Video haber...
Isparta'nın öncü perde firması Papatya Concept, perde dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor! Zip perde fermuarlı sistem, motorlu ve kumandalı özellikleriyle kullanıcılarına konforlu ve şık bir perde deneyimi sunuyor. İşte bu eşsiz perde sistemi, Isparta'da ilk kez Antre Ala Geleneksel Türk Mutfağı firmasına uygulandı ve büyük beğeni topladı!

Papatya Concept'in Tasarım Harikası Zip Perde! Zip perde, geleneksel perdelere göre sunduğu üstün özelliklerle adeta dikkatleri üzerine çekiyor. Rüzgarın ve darbenin etkilerine karşı dayanıklılığı, kullanıcıların ev ve iş yerlerinde güvenliğini sağlamak için önemli bir avantaj sunuyor. Ayrıca motorlu ve kumandalı sistemleri sayesinde pratik bir kullanım imkanı sunuyor.
Antre Ala Geleneksel Türk Mutfağı'nda İlk Uygulama! Isparta'nın sevilen mekanlarından olan Antre Ala Geleneksel Türk Mutfağı, estetik ve işlevselliği bir arada sunan Papatya Concept Zip Perde sistemini tercih etti. Mekana uyumlu renk ve desen seçenekleriyle şıklığı tamamlayan bu perde sistemi, hem müşterilerin rahatlığını düşünüyor hem de mekanın dekorasyonunu zenginleştiriyor.
Papatya Concept Perde Dünyası ile Tanışın! Papatya Perde, yılların verdiği tecrübe ve profesyonel ekibiyle sizlere özel perde çözümleri sunuyor. Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan adresleri olan Papatya Perde Dünyası, sunduğu kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Isparta'nın tercih edilen perde firmalarından biri haline gelmiştir.
Evinizi, iş yerinizi ve mekanlarınızı Papatya Concept Perde Dünyası'nın şık ve işlevsel perde seçenekleri ile süsleyin. Güvenli ve estetik çözümler için Papatya Perde'ye uğramayı unutmayın!

Adres ve İletişim Bilgileri:
Papatya Concept 
Pirimehmet Mahallesi 1736.Sokak No:6 (Kunduracilar Sitesi Altı)
Tel: 0246 223 31 82 Mobil: 0542 735 66 84
Instagram: @papatyaperde

Unutmayın, Papatya Perde ile tarzınıza ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak çok kolay!
 
 
Whats-App-Image-2023-07-29-at-21-17-00

Whats-App-Image-2023-07-29-at-21-17-01

Whats-App-Image-2023-07-29-at-21-17-00-1
Isparta PerdePpatya PerdePerdeZip PerdeAntre Ala
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Geleneksel Pişi Günü Eğirdirlileri Bir Araya Getirdi, Uluborlu'da Başpehlivanlar Güreşti
Papatya Perde'den Isparta'da Bir İlk!
Isparta Gül Sineklik Sistemleri Sineklik Çözümleriyle Hizmetinizde
Isparta'da Kaç Suriyeli Var? İşte Resmi Rakamlar
Isparta'da Sürücülere Kötü Haber: Zam Geliyor
Isparta'da Ev Mutfağında Yılanla Karşılaştılar
Türkiye genelinde 81 şehre KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak!
Isparta'daki Sürücüler Dikkat! Satışta Yeni Dönem
Isparta'da 65 Yaşındaki Kanser Hastası İyileşti
Isparta'da Burunlara Kötü Kukular Gelmeye Başladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Zorunlu Olacak!
Ispartalılar Dikkat! Whatsapp Dolandırıcılığı Arttı
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurtları Yeni Döneme Hazırlanıyor
Isparta 32 Spor, Kanat Oyuncusu Alim Harlak'ı Kadrosuna Kattı!
Dikkat! Isparta'da Sıcak Hava Dalgası İle Yanacak
YALVAÇ 20. PSIDIA ANTIOKHEIA KÜLTÜR TURİZM VE SANAT FESTİVALİ'NDE MÜZİK ZİYAFETİ
Isparta'da Bir Evde Yangın Çıktı
Üniversite Şehri Isparta: Öğrenciler Isparta'yı Tercih Ediyor
Dinamik Oto Döşeme, Türkiye'nin her köşesindeki araç sahiplerine özel oto döşeme hizmetleri sunuyor
Müjde Isparta: Tarihi Eğirdir Pınar Pazarı Açıldı
Isparta Emniyet Müdürlüğünden Orman Yangınları Hakkında Bilgilendirme
Isparta'daki Kiracıları da İlgilendiren Yargıtay Kararı
Gökçay'da Alkol Alan Gençler Olay Çıkardı
Isparta 32 Spor Kulübü, Muhlis İstemi'yi Kadrosuna Kattı
Burdur Gölü Son 50 Yılda Üçte Birini Kaybetti
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-telefon-aksesuar-kilifi isparta-perde-tasarim-imalati isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-gul-ve-lavanta-urunleri isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'daki Kiracıları da İlgilendiren Yargıtay KararıIsparta'daki Kiracıları da İlgilendiren Yargıtay Kararı23 Temmuz 2023
Isparta Emniyet Müdürlüğünden Orman Yangınları Hakkında Bilgilendirme Isparta Emniyet Müdürlüğünden Orman Yangınları Hakkında Bilgilendirme 23 Temmuz 2023
Isparta'da Burunlara Kötü Kukular Gelmeye BaşladıIsparta'da Burunlara Kötü Kukular Gelmeye Başladı27 Temmuz 2023
Türkiye genelinde 81 şehre KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak!Türkiye genelinde 81 şehre KPSS şartı olmadan işçi alımı yapılacak!28 Temmuz 2023
Dikkat! Isparta'da Sıcak Hava Dalgası İle YanacakDikkat! Isparta'da Sıcak Hava Dalgası İle Yanacak25 Temmuz 2023
Müjde Isparta: Tarihi Eğirdir Pınar Pazarı AçıldıMüjde Isparta: Tarihi Eğirdir Pınar Pazarı Açıldı23 Temmuz 2023
Isparta'da Bir Evde Yangın ÇıktıIsparta'da Bir Evde Yangın Çıktı24 Temmuz 2023
Isparta'da bir saklı cennet: Mükemmel bir yer!Isparta'da bir saklı cennet: Mükemmel bir yer!25 Temmuz 2023
YALVAÇ 20. PSIDIA ANTIOKHEIA KÜLTÜR TURİZM VE SANAT FESTİVALİ'NDE MÜZİK ZİYAFETİYALVAÇ 20. PSIDIA ANTIOKHEIA KÜLTÜR TURİZM VE SANAT FESTİVALİ'NDE MÜZİK ZİYAFETİ25 Temmuz 2023
​Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un “24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı” Mesajı​Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un “24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı” Mesajı23 Temmuz 2023
Isparta 32 Spor, Kanat Oyuncusu Alim Harlak'ı Kadrosuna Kattı!Isparta 32 Spor, Kanat Oyuncusu Alim Harlak'ı Kadrosuna Kattı!25 Temmuz 2023
TEZCAN MÜZİK AKADEMİ'SİNDE KURS KAYITLARI DEVAM EDİYOR!TEZCAN MÜZİK AKADEMİ'SİNDE KURS KAYITLARI DEVAM EDİYOR!23 Temmuz 2023
Isparta Belediyesi yaz spor kursuları yoğun ilgi görüyorIsparta Belediyesi yaz spor kursuları yoğun ilgi görüyor24 Temmuz 2023
Başkanımız üniversitemize her zaman sahip çıktıBaşkanımız üniversitemize her zaman sahip çıktı25 Temmuz 2023
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Zorunlu Olacak!Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Zorunlu Olacak!26 Temmuz 2023
ITSO Başkanı Çelik: Basın ilimizin gelişmesine katkı sağlıyorITSO Başkanı Çelik: Basın ilimizin gelişmesine katkı sağlıyor23 Temmuz 2023
Isparta Gül Sineklik Sistemleri Sineklik Çözümleriyle HizmetinizdeIsparta Gül Sineklik Sistemleri Sineklik Çözümleriyle Hizmetinizde29 Temmuz 2023
Ispartalılar Dikkat! Whatsapp Dolandırıcılığı ArttıIspartalılar Dikkat! Whatsapp Dolandırıcılığı Arttı26 Temmuz 2023
Isparta'da Yatılı Yaz Kur'an Kursları Heyecan ve Coşku İle Devam EdiyorIsparta'da Yatılı Yaz Kur'an Kursları Heyecan ve Coşku İle Devam Ediyor25 Temmuz 2023
Üniversite Şehri Isparta: Öğrenciler Isparta'yı Tercih EdiyorÜniversite Şehri Isparta: Öğrenciler Isparta'yı Tercih Ediyor24 Temmuz 2023