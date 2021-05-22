Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği vasıtasıyla ISUBÜ’ye kazandırılacak olan eğitim binasının yer teslimi gerçekleştirildi. Yer teslim tutanağı Isparta Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler arasında imzalandı.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (ISUBÜ) fiziki yatırımlarını desteklemek amacıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetleri Derneğince Hızırbey Mahallesi’nde eski Kız Sağlık Kolejinin bulunduğu 5 bin metrekare alanda yapılacak eğitim binasının yer teslimi gerçekleştirildi.Isparta Belediye Başkanı ve Dernek Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, üniversiteye kazandırılacak eğitim binası alanında incelemelerde bulundu ardından, derneğe yer teslimi gerçekleştirildi.Yer tesliminde konuşan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, eğitim binası yapımı ile ilgili protokolün ardından yer tesliminin derneğe yapıldığını söyledi. Diler, “Sayın Başkanımıza ve Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği yönetim kurulu üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yer teslimi sonrasında yapılacak olan binanın Isparta’mıza, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.Belediye Başkanı ve Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, ISUBÜ’ye hayırseverlerin destekleriyle bir eğitim binası kazandıracaklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “İnşaat yapacağımız alanın yerini teslim aldık. Bundan sonra işin yükü derneğimizin üzerinde. Derneğimiz en kısa zamanda eski binayı yıkıp, yeni binayı yapıp, üniversitemize eğitim için teslim edecektir. Bu yer teslimi tutanağımız inşallah güzel başlangıçlara vesile olsun” şeklinde konuştu.