2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

2027 asgari ücret zammı için yüzde 20, 25 ve 30 senaryoları hesaplandı. Yeni asgari ücretin ne kadar olabileceği ve kararın açıklanacağı tarih merak ediliyor.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
ISPARTA
163 Okunma
0

2027 asgari ücret için 3 zam senaryosu: Rakamlar belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde farklı zam oranlarına göre yeni ücret hesaplamaları gündeme geldi.

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, çalışanların gözü Aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar öncesinde olası zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yeni dönem hazırlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, çalışanları enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Işıkhan, asgari ücretlinin mağdur edilmeyeceğini ifade ederek mümkün olan en yüksek artış için çalışacaklarını söyledi.

2027 asgari ücret için zam senaryoları

2026 yılında yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda üç farklı zam oranı öne çıkıyor.

Olası zam oranlarına göre 2027 yılında net asgari ücretin ulaşabileceği tutarlar şöyle:

Yüzde 20 zam yapılırsa

Asgari ücrete yüzde 20 artış uygulanması halinde mevcut 28 bin 75 TL'lik net ücretin yaklaşık 33 bin 690 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 25 zam yapılırsa

Yüzde 25'lik zam senaryosunda ise net asgari ücret yaklaşık 35 bin 94 TL olacak.

Yüzde 30 zam yapılırsa

Asgari ücrete yüzde 30 artış yapılması durumunda çalışanların eline geçecek net tutarın yaklaşık 36 bin 498 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu rakamlar olası zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalardan oluşuyor. Henüz 2027 yılı için kesinleşmiş bir asgari ücret kararı bulunmuyor.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun gerçekleştireceği toplantılarda yeni dönem ücreti ele alınacak.

Görüşmelerin ardından 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin aralık ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor. Belirlenecek yeni ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2027 yılı asgari ücretine ilişkin kesin zam oranı ve yeni net ücret, komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
COP31’de Geleceğin Çevre Bilinci Masaya Yatırıldı
Isparta 32 Spor’da Hedef Menemen FK Deplasmanından 3 Puanla Dönmek!
Isparta Esnafından Dijital Dönüşüm Hamlesi: "Yarının Ticaretinde Güçlü Yer Almalıyız"
Çünür Tepesi'nde 360 Derece Isparta Dönemi: Şehrin Silüeti Değişiyor!
Isparta’da Tırdan Düşen Ayva Kasaları Yola Saçıldı
Isparta’da 18 bin fidan toprakla buluştu: Gönen’de 2 bin 500 fidan dikildi
Isparta’da kaçak avcı fotokapana yakalandı!
Isparta’da traktör kazası: 1 Kişi hayatını kaybetti
Isparta’da Meydan AVM karşısındaki riskli yapı yıkılıyor
2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Akaryakıta indirim geliyor! Benzin ve motorinde tarih belli oldu
Isparta afetlere ne kadar hazır? Uzmanlar aynı masada buluştu
Isparta’da taksi durağında patlama! Bir kişi ağır yaralandı
Isparta’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Isparta’da Atatürk için duygu yüklü anma programı
Sigara ve alkole zam beklentisi! Aralık ayında artış var mı?
Isparta’da tüp Antalya’dan 500 TL daha pahalı!
Isparta-Burdur yolunda feci kaza! 1’i ağır 3 yaralı
Sokakta sahipsiz köpek görenler 112’yi arasın! Bakan Çiftçi’den çağrı
Dereboğazı yolunda JCB yükleyici ters döndü
Isparta’da otobüslerde nakit ödeme dönemi sona eriyor!
Isparta’da saat 09.05’te hayat durdu! Atatürk saygıyla anıldı
Burdur Şeker Fabrikası’nda bıçaklı kavga! Sıra tartışması kanlı bitti
Isparta Canlı Hayvan Pazarı 33 gün sonra yeniden açıldı
Türkiye’de 58 bin trafik levhası kaldırıldı!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programıIsparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programı
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
Isparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programıIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta’da kamyonetten otomobile dönüşüm! Ticari aracınızı otomobile çevirin
Isparta’da kamyonetten otomobile dönüşüm! Ticari aracınızı otomobile çevirin
Isparta Oto Galeri Arayanların Adresi: Kutlu Otomotiv
Isparta Oto Galeri Arayanların Adresi: Kutlu Otomotiv
Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor
Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor