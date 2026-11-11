2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

2027 asgari ücret için 3 zam senaryosu: Rakamlar belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde farklı zam oranlarına göre yeni ücret hesaplamaları gündeme geldi.

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, çalışanların gözü Aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar öncesinde olası zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yeni dönem hazırlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, çalışanları enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Işıkhan, asgari ücretlinin mağdur edilmeyeceğini ifade ederek mümkün olan en yüksek artış için çalışacaklarını söyledi.

2027 asgari ücret için zam senaryoları

2026 yılında yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda üç farklı zam oranı öne çıkıyor.

Olası zam oranlarına göre 2027 yılında net asgari ücretin ulaşabileceği tutarlar şöyle:

Yüzde 20 zam yapılırsa

Asgari ücrete yüzde 20 artış uygulanması halinde mevcut 28 bin 75 TL'lik net ücretin yaklaşık 33 bin 690 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 25 zam yapılırsa

Yüzde 25'lik zam senaryosunda ise net asgari ücret yaklaşık 35 bin 94 TL olacak.

Yüzde 30 zam yapılırsa

Asgari ücrete yüzde 30 artış yapılması durumunda çalışanların eline geçecek net tutarın yaklaşık 36 bin 498 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu rakamlar olası zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalardan oluşuyor. Henüz 2027 yılı için kesinleşmiş bir asgari ücret kararı bulunmuyor.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun gerçekleştireceği toplantılarda yeni dönem ücreti ele alınacak.

Görüşmelerin ardından 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin aralık ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor. Belirlenecek yeni ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2027 yılı asgari ücretine ilişkin kesin zam oranı ve yeni net ücret, komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.