Isparta’da inşaat mühendislerinden dikkat çeken çağrı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği, Kaymakkapı Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Mühendisler ücret, istihdam ve güvenli yapılaşma taleplerini duyurdu.

Isparta’da inşaat mühendislerinden dikkat çeken çağrı
ISPARTA
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Isparta’da inşaat mühendislerinden ortak çağrı: Taleplerimiz geleceğimiz!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği, 12 Kasım 2026 tarihinde Kaymakkapı Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu adına konuşan Başkan Erdem Demiralay, mühendislerin ekonomik ve mesleki sorunlarına dikkat çekerek güvenli yapılaşma, adil ücret, güvenceli çalışma koşulları ve etkin yapı denetimi çağrısında bulundu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, mühendislik emeğinin değersizleştirilmesine ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamaları düzenledi. Isparta’da da Kaymakkapı Meydanı’nda bir araya gelen inşaat mühendisleri, mesleğin geleceği ve toplumun güvenli yaşam hakkı için taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Erdem Demiralay, “Çağrımızdır, bu sese kulak verin! Talebimiz geleceğimiz” ifadeleriyle başladığı konuşmasında, mühendislik hizmetlerinin yalnızca bir imza veya evrak işlemine indirgenemeyeceğini vurguladı.

“MÜHENDİSLİK BİR FORMALİTE DEĞİLDİR”

İnşaat mühendislerinin ülkenin köprülerini, barajlarını, yollarını, konutlarını, okullarını ve hastanelerini inşa ettiğini hatırlatan Demiralay, mühendisliğin temel sorumluluğunun insan yaşamını korumak olduğunu belirtti.

Yıllardır uygulanan politikaların mühendislik hizmetlerini kamusal sorumluluktan uzaklaştırarak maliyet unsuru hâline getirdiğini savunan Demiralay, bilimsel bilginin, mesleki deneyimin ve liyakatin geri planda bırakıldığını ifade etti.

Demiralay, mühendislik hizmetlerinin yalnızca formalite olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Mühendislik bir formalite değildir! Mühendislik, insan yaşamının güvencesidir!” mesajını verdi.

MÜHENDİSLERİN EKONOMİK VE MESLEKİ SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Basın açıklamasında kamuda ve özel sektörde çalışan mühendislerin karşılaştığı sorunlar da gündeme getirildi.

Kamuda görev yapan mühendislerin ağır teknik, hukuki ve mali sorumluluklarına rağmen ücret ve özlük hakları bakımından kayıplar yaşadığı belirtilirken; özel sektörde ise düşük ücret, uzun çalışma saatleri, ödenmeyen fazla mesailer ve güvencesiz istihdam sorunlarına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca mühendislerin sigorta primlerinin gerçek ücretleri üzerinden yatırılmaması, çalışma günlerinin eksik gösterilmesi, genç mühendislerin işsizlik sorunu ve emekli mühendislerin yetersiz aylıkları da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

DEPREM GÜVENLİĞİ VE YAPI DENETİMİ VURGUSU

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, güvenli yapılaşmanın yalnızca mühendislerin değil, bütün toplumun ortak meselesi olduğu ifade edildi.

Ülkenin güncel ve kapsamlı bir yapı stoku envanterine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, riskli yapıların bilimsel yöntemlerle belirlenmesi, yapıların kullanım ömürleri boyunca denetlenmesi ve yapı denetim sisteminin bağımsızlığının güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Deprem doğa olayıdır, ancak yıkım kader değildir” ifadelerine yer verilerek bilimsel planlama, nitelikli mühendislik hizmetleri ve etkin denetimin önemine vurgu yapıldı.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN TALEPLERİ SIRALANDI

Erdem Demiralay tarafından kamuoyuna aktarılan talepler arasında insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli çalışma koşulları, kamuda liyakat ve adil ücret, genç mühendisler için istihdam olanakları ve emekli mühendislerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi yer aldı.

Bunun yanı sıra yetkin mühendislik sisteminin yasalaşması, şantiye şefliğinin fiilen ve tam zamanlı yürütülmesi, her şantiyeye bir şef görevlendirilmesi ve yapı denetim sisteminin bağımsız bir yapıya kavuşturulması istendi.

Yapı stokunun envanterinin çıkarılması, riskli yapıların belirlenmesi, kentsel dönüşümün can güvenliği ve sosyal adalet temelinde yürütülmesi de açıklamada öne çıkan talepler arasında yer aldı.

“SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİNİ DEĞİL, ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ”

Açıklamanın sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarına çağrıda bulunan Demiralay, mühendislerin sorunlarının artık yalnızca tespit edilmesini değil, çözüm için somut adımlar atılmasını istediklerini ifade etti.

Mühendislik emeğinin korunmasının aynı zamanda halkın yaşam hakkının ve kamu yararının korunması anlamına geldiğini belirten Demiralay, güvenli yapılar ve sağlıklı kentler için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Basın açıklaması, “Mesleğimizi savunacağız, emeğimizi savunacağız, halkımızın yaşam hakkını savunacağız, kamu yararını savunacağız” mesajıyla sona erdi.

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