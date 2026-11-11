Isparta Esnafından Dijital Dönüşüm Hamlesi: "Yarının Ticaretinde Güçlü Yer Almalıyız"

Isparta Esnafından Dijital Dönüşüm Hamlesi: "Yarının Ticaretinde Güçlü Yer Almalıyız"
ISPARTA
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Isparta Esnafından Dijital Dönüşüm Hamlesi: "Yarının Ticaretinde Güçlü Yer Almalıyız"

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından, esnaf ve sanatkarların dijital dönüşüme ayak uydurmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim semineri düzenlendi. Birlik Başkanı Ahmet Tural, amaçlarının esnafın sadece bugünün ticaretinde değil, yarının ticaretinde de güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak olduğunu vurguladı.
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) desteğiyle oda başkanları ve birlik üyelerine yönelik önemli bir eğitim semineri gerçekleştirdi. "Stratejik E-Ticaret Planlama ve Yönetimi", "Sosyal Medyanın Gücü" ve "Marka Stratejileri" konularının ele alındığı seminere yoğun katılım sağlandı.

"E-Ticaret Artık İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Yapılıyor"

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının her geçen gün hızla değiştiğine dikkat çeken Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, ticaretin artık yalnızca fiziksel dükkanlarla sınırlı kalmadığını belirtti:
"Artık ticaret yalnızca dükkanlarımızda, çarşılarımızda ve pazarlarımızda yapılmıyor. İnternet üzerinden, sosyal medya aracılığıyla ve dijital platformlarda büyük bir ticaret hacmi oluşmakta."

Küçük İşletmeler Küresel Pazarlara Açılabilir

Dijital stratejilerin doğru kurgulanmasıyla küçük bir işletmenin yalnızca bulunduğu mahallede değil; Türkiye’nin dört bir yanında, hatta dünyanın farklı ülkelerinde bile ürün ve hizmet sunabileceğine dikkat çeken Başkan Tural, esnafın dijital dönüşüme ayak uydurmasını çok önemserdiklerini dile getirdi. Sosyal medyanın artık sadece bir iletişim aracı değil; aynı zamanda güçlü bir tanıtım, pazarlama ve müşteri kazanma platformu olduğunun altı çizildi.

Eğitim ve Bilinçlenmenin Önemi Vurgulandı

SDÜ Kariyer Merkezi Doktor Öğretim Üyesi Ertan Beceren'in moderatörlüğünde düzenlenen seminerde; Profesör Doktor Mustafa Zihni Tunca ve Doçent Doktor Mevlüt Sedat Dönmez, e-ticarete adım atacak esnaflara yol haritası niteliğinde bilgiler aktardı. Uzmanlar; e-ticarete nereden başlanması gerektiği, doğru ürün seçimi, satış kanallarının belirlenmesi ve maliyet hesaplamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Birlik Başkanı Ahmet Tural, geleneksel esnaflık kültürünü koruyarak dijital dünyanın imkanlarından yararlanmanın geleceğe atılacak en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, bu tür eğitim ve çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.
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