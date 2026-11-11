Isparta Esnafından Dijital Dönüşüm Hamlesi: "Yarının Ticaretinde Güçlü Yer Almalıyız"Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından, esnaf ve sanatkarların dijital dönüşüme ayak uydurmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim semineri düzenlendi
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) desteğiyle oda başkanları ve birlik üyelerine yönelik önemli bir eğitim semineri gerçekleştirdi
"E-Ticaret Artık İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Yapılıyor"Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının her geçen gün hızla değiştiğine dikkat çeken Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, ticaretin artık yalnızca fiziksel dükkanlarla sınırlı kalmadığını belirtti
"Artık ticaret yalnızca dükkanlarımızda, çarşılarımızda ve pazarlarımızda yapılmıyor. İnternet üzerinden, sosyal medya aracılığıyla ve dijital platformlarda büyük bir ticaret hacmi oluşmakta."
Küçük İşletmeler Küresel Pazarlara AçılabilirDijital stratejilerin doğru kurgulanmasıyla küçük bir işletmenin yalnızca bulunduğu mahallede değil; Türkiye’nin dört bir yanında, hatta dünyanın farklı ülkelerinde bile ürün ve hizmet sunabileceğine dikkat çeken Başkan Tural
Eğitim ve Bilinçlenmenin Önemi VurgulandıSDÜ Kariyer Merkezi Doktor Öğretim Üyesi Ertan Beceren'in moderatörlüğünde düzenlenen seminerde
Birlik Başkanı Ahmet Tural, geleneksel esnaflık kültürünü koruyarak dijital dünyanın imkanlarından yararlanmanın geleceğe atılacak en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, bu tür eğitim ve çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti