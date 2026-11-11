Isparta’da 18 bin fidan toprakla buluştu: Gönen’de 2 bin 500 fidan dikildi

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Isparta genelinde 18 hektarlık alanda 18 binin üzerinde fidan toprakla buluşturuldu. Gönen’de düzenlenen programa Isparta Valisi Abdullah Erin, çocuklar, gençler, şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Isparta’da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerle kentin yeşil geleceği için önemli bir adım atıldı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında il genelinde 18 hektarlık alanda 18 bini aşkın fidan dikildi.

Günün anlam ve önemine uygun olarak Gönen ilçesinde de geniş katılımlı bir fidan dikim programı düzenlendi. Programa Isparta Valisi Abdullah Erin’in yanı sıra protokol üyeleri, öğrenciler, gençler, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Etkinlikte 2 bin 500 fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Gönen’de 2 bin 500 fidana can suyu verildi

Gönen’de gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve gençler, şehit aileleri ve gazilerle birlikte fidan dikti. Isparta Valisi Abdullah Erin de programa katılarak fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da daha yeşil ve yaşanabilir bir çevrede hayat sürmesi için ağaçlandırmanın önemine dikkat çekildi.

Isparta genelinde 18 hektarlık alan ağaçlandırıldı

Gönen’deki programın yanı sıra Isparta’nın farklı noktalarında da ağaçlandırma çalışmaları yürütüldü. Vali Abdullah Erin’in paylaştığı bilgilere göre kent genelinde 18 hektarlık alanda 18 binin üzerinde fidan dikildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla Isparta’nın orman varlığının artırılması, doğal alanların korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Vali Erin’den teşekkür mesajı

Isparta Valisi Abdullah Erin, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Gönen ilçemizde 2 bin 500 fidanı; çocuklarımız, gençlerimiz, aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve protokol üyelerimizle birlikte toprakla buluşturduk.

Ülkemizin geleceğine nefes, yarınlarımıza umut olması için bugün Isparta’mız genelinde 18 hektarlık alanda 18.000’in üzerinde fidanı buluşturmanın mutluluğunu yaşadık.

Orman varlığımızın artırılması ve korunması için büyük bir özveriyle çalışan Orman Teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, bu anlamlı günde bizlerle birlikte fidanları toprakla buluşturan şehit ailelerimize, gazilerimize, öğrencilerimize, protokol üyelerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Gelecek nesillere yeşil bir miras

Isparta’da gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, doğanın korunması ve çevre bilincinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor. Toprakla buluşan binlerce fidanın büyüyerek kentin doğal zenginliğine katkı sağlaması hedefleniyor.