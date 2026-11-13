Binali Yıldırım’dan Başdeğirmen çiftine hastanede ziyaret

Eski Başbakan Binali Yıldırım, Isparta Şehir Hastanesi’nde trafik kazası geçiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’i ziyaret etti.

Binali Yıldırım’dan Başdeğirmen çiftine hastanede ziyaret
ISPARTA
G.Tarihi: 12.11.2026 21:31
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Binali Yıldırım’dan Başdeğirmen çiftine geçmiş olsun ziyareti

Isparta’ya ziyaret ve açılış programları kapsamında gelen eski Başbakan Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’i Isparta Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Yıldırım’a, kendisiyle yakından ilgilenen protokol üyelerine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Isparta programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında trafik kazası geçiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’i de yalnız bırakmadı.

Bir dizi ziyaret ve açılış programına katılmak üzere Isparta’ya gelen Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte Isparta Şehir Hastanesi’ne giderek Başdeğirmen çiftini ziyaret etti.

HASTANEDE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Hastanede Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile bir araya gelen Binali Yıldırım, çiftin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yıldırım, yaşanan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Başdeğirmen ailesine geçmiş olsun temennilerini iletti.

Ziyarette AK Parti Isparta milletvekilleri, parti yöneticileri, bürokratlar ve beraberindeki heyet de yer aldı.

BAŞDEĞİRMEN’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendisi ve eşi Şadiye Başdeğirmen’in kontrol amacıyla bulunduğu Isparta Şehir Hastanesi’nde kendilerini ziyaret eden Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

Başdeğirmen, yaptığı açıklamada Yıldırım’ın nazik ziyareti ve ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca geçmiş olsun dileklerini ileten Isparta Valisi Abdullah Erin’e, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun’a, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er’e, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul’a, Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz’e ve Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Öz’e teşekkürlerini sundu.

Başkan Başdeğirmen, kaza sonrasında sağlık süreçleriyle yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun’a, Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ekrem Aytar’a ve görev yapan sağlık çalışanlarına da şükranlarını iletti.

HEMŞEHRİLERİNE VE PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşanan süreçte kendilerini arayarak soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerine ve belediye personeline de teşekkür eden Başdeğirmen, mesajını şu temenniyle tamamladı:

“Rabbim herkesi her türlü kazadan ve beladan korusun. Allah hepinizden razı olsun.”

BAŞDEĞİRMEN ÇİFTİ KAZA GEÇİRMİŞTİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında hafif şekilde yaralanmıştı.

Kızılay tarafından düzenlenen okul açılış programına katılmak üzere yola çıkan çiftin bulunduğu otomobil, ticari araçla çarpışmıştı. Kazanın ardından ilk müdahaleleri yapılan Başdeğirmen çifti, kontrol ve tedavi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi’ne götürülmüştü.

ISPARTA PROGRAMI KAPSAMINDA ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Binali Yıldırım’ın Isparta ziyareti, kentte gerçekleştirilen açılış ve çeşitli temasları kapsıyordu. Yıldırım, programı sırasında hastanede bulunan Başdeğirmen çiftini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti.

 

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